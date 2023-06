El reconocido actor Jorge Enrique Abello reveló algunos detalles de la relación que tiene con su esposa, a la que le lleva 23 años de diferencia.



Durante una entrevista para el canal de YouTube 'Desnúdate con Eva Rey', el protagonista de ‘Betty la Fea’ contó algunos detalles sobre su vida personal, su pareja e, incluso, hasta de su posición política.

Allí confesó algunos detalles de su actual matrimonio con la modelo y arquitecta María Isabel Gutiérrez, con quien tiene dos hijos, de tres y cuatro años, y lleva casado desde el 2016.



(Le puede interesar:'Ana de Nadie': Jorge Enrique Abello revela el duro trato que recibe por su personaje).



Los esposos, que se llevan 23 años de diferencia, tienen una relación basada en la confianza, en la que la edad no ha sido un impedimento durante su larga convivencia.

De hecho, la periodista quiso saber qué siente el actor al estar casado con una persona más joven, pues él ronda los 50 y la colombiana los 33 años.



Indagación que Abello respondió diciendo que la edad no era del todo cierto, pues sentía que cada uno tenía acciones que al parecer no estaban determinadas ni eran acordes con la misma.



"Yo te voy a decir que ese es un dato inexacto. Yo no estoy con una mujer más joven que yo. No, ella es más vieja que yo. Yo tengo una mujer que es más vieja que yo y ella está casada con un hombre mucho más joven que ella, con un niño. Ella saca tres niños al parque”, dijo el colombiano.



Esta respuesta Rey la refutó al reclamarle que sentía pena por Gutiérrez, "porque ella eligió tener dos hijos y un marido".



(Siga leyendo: Este es el final alternativo de ‘Betty, la Fea’, según Inteligencia Artificial ).



Así que el intérprete de los 'Tacones de Eva' trató de corregir su respuesta diciendo que no se refería a todas las circunstancias.



Finalmente, confesó que su esposa es una seguidora de la última novela del canal 'RCN' 'Ana de Nadie', en la que interpreta a 'Horacio', un hombre infiel y dominante que se interpone en la felicidad de la protagonista, encarnada por Paola Turbay.



Es así que Eva le cuestiona si en algún momento María Isabel se ha sentido enfadada al ver su personaje que ha inspirado odio en muchos de los espectadores.



A lo que el actor, jocosamente, le dice que no, que no le ha sucedido, pese a que haga maratón de la novela y tenga que soportar la personalidad del antagonista.

