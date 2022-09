Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco son dos de los actores más famosos en Colombia, parte de su reconocimiento es gracias a protagonizar la icónica telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’.



Tras su contribución en la serie, ambos artistas han venido trabajando en proyectos por separado, sin embargo, intentan mantenerse en contacto y compartir algunas anécdotas a través de sus redes sociales.



Luego de varios años de grabación, Jorge Enrique recordó claramente una de estas anécdotas en su later show, transmitido por su canal de Youtube; se trata de una peculiar experiencia que vivió junto a Ana María, específicamente en una fiesta de cumpleaños. El actor contó que no fue una situación cualquiera, ya que ella estaba disfrazada de una especie de hada, algo que se quedó grabado en la memoria del galán de televisión.



“En un cumpleaños tuyo te disfrazaste de hadita porque querías que todo el mundo estuviera disfrazado. Yo me acuerdo que yo llegué, en ese lugar donde vivías había un jardín y había un árbol muy grande, y cuando yo llegué (...) tú estabas dando vueltas alrededor del árbol como una hadita y la gente te seguía como en un trencito”, dijo el colombiano mientras su compañera se reía en la transmisión en vivo en la que ambos participaban.



Tras las risas, Ana María Orozco admitió que recordaba algunos detalles de ese curioso evento: “Me acuerdo de la fiesta, pero de eso no, para nada”, dijo la actriz. “De chica siempre me atrajo muchísimo, porque para mí son dos mundos paralelos, invisibles, pero siempre como que soñaba con conectar con ese mundo”.

Al final del video, ninguno de los dos entregó mayores detalles de cuándo se llevó a cabo esta celebración, si fue durante la época en la que grabaron ‘Betty, la fea’ o si ocurrió tiempo después. Lo cierto es que Jorge Enrique Abello, en su momento, quedó muy impresionado por el curioso atuendo de su compañera y se rieron juntos recordando las reacciones de las personas que asistieron a la fiesta.



Ana María Orozco regresa a las pantallas

Ana María vuelve a las pantallas con un papel dentro de la serie colombiana llamada 'Cochina envidia', la cual se presentará por la plataforma de streaming Prime Video.



La producción se lanzará el próximo 7 de octubre, y también contará con la participación de actrices de como Carolina Cuervo, Jeimy Paola Vargas y Cecilia Navia.

La producción cuenta con más talento colombiano, el cual se verá desde octubre durante seis episodios, cada uno de media hora. En ese tiempo los espectadores van a conocer la historia de cuatro viejas amigas que una noche deciden reunirse para celebrar el premio de literatura que se ganó María, el personaje que es protagonizado por Ana María Orozco.

