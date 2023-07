A pesar de que han pasado más de 20 años desde que se emitió 'Yo soy Betty, la fea', para muchas personas esta sigue siendo una de las mejores novelas. Por esta razón, constantemente en redes sociales se habla de ella. Recientemente, varios televidentes se han cuestionado sobre quién era el verdadero villano de la historia, si era 'Betty' o 'Marcela Valencia'.

En una entrevista con el canal RCN, el actor Jorge Enrique Abello, quien le dio vida al personaje de 'Armando Mendoza', confesó quién era la mala de la novela desde la dramaturgia.



Para el intérprete de un sin fin de personajes, el papel de la villana la tenía 'Beatriz Pinzón', aunque muchas personas piensen que era 'Marcela Valencia'. "Pues, dramatúrgicamente, si tú lo miras bien a fondo, es Betty", empezó diciendo.



Asimismo, compartió las razones por las que 'Betty' podría ser considerada como mala de la historia.



“Se quedó con Ecomoda, rompió un matrimonio y se quedó con el novio de otra, se vengó de todos y luego, pues, se quedó con todo el pastel”, afirmó.

Sin embargo, Abello justificó los actos de la secretaria del presidente de 'Ecomoda' y comentó el porqué las personas suelen pensar que 'Marcela Valencia' es la villana de la novela.



“Pero Betty tenía un sentimiento noble y Marcela no, entonces todo raro”, concluyó.

Natalia Ramírez explicó por qué ‘Betty’ es la verdadera villana

Natalia Ramírez, la actriz que le dio vida a 'Marcela Valencia', también había comentado que 'Betty' era la villana de la historia en una entrevista con el programa 'La Movida'.



"Ella se mete con un hombre comprometido sabiendo que está comprometido, no es que ‘Armando’ le haya mentido. Crea una empresa ficticia para cubrirle todo a Armando y que no lo puedan embargar. Eso no lo hace una persona de bien, ¿o sí? Le quita la empresa, el novio y todo, ¿y la mala soy yo?”, comentó.



Por último, confesó que su personaje tenía un terrible genio. “Marcela’ es muy antipática. ‘Marcela’ peca en su manera de comunicarse con los demás. Creo que su punto es válido y siento que es una víctima más de ‘Armando’, pero su problema es como comunica las cosas, esa es la parte que a todo el mundo le desespera de ‘Marcela’, incluyéndome”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

