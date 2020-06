Repudio a actor Jorge Cárdenas: dijo que Floyd ‘no era un angelito’

La muerte de George Floyd, después de ser víctima de abuso policial en la ciudad de Mineápolis (Minnesota, Estados Unidos), ha generado una oleada de manifestaciones tanto en suelo norteamericano como en otras partes del mundo.



Miles de personas han salido a las calles a expresarse contra el racismo y la forma en la que las autoridades se comportan con respecto a comunidades afrodescendientes.



Su grito de batalla ha sido “No puede respirar”, una de las últimas frases que alcanzó a pronunciar Floyd mientras el ex agente Derek Chauvin le presionaba, con su rodilla, el cuello.



En redes sociales, las protestas también se han hecho sentir y son varios los ‘hashtag’ que se han usado. Entre ellos, el más importante ha sido #BlackLivesMatter, que busca atacar a violencia contra los afros.



No obstante, dentro de todas las opiniones a favor de las manifestaciones y las críticas por el abuso de autoridad han salido algunas que han sido tildadas de intentar justificar la muerte de Floyd.

Una de ellas fue la del actor colombiano Jorge Cárdenas, quien dijo que el hombre “no era un angelito”.



“Nada justifica la brutalidad policíaca que causó la muerte de George Floyd, aunque, viendo su historial, se descubre que tampoco era ningún angelito...”, afirmó Cárdenas en su cuenta de Twitter.



Junto a su comentario, subió una imagen en la que se ve lo que parece un historial delictivo en el que se ven acciones como robo, asalto y posesión de drogas y armas, entre otros.

Tras su publicación, el actor ha sido repudiado y criticado por sus palabras.



“Qué porquería de tuit, Jorge. Qué porquería”, “Es terrible lo que escribes. Me dejas muy impresionado, Jorge”, “Qué miserable” y “Ojalá nunca tengas que sentir que se justifique el asesinato de alguien cercano a vos”, entre otras, son algunas de las interacciones al tuit.

Nada justifica la brutalidad policíaca que causó la muerte de #GeorgeFloyd, aunque viendo su historial se descubre que tampoco era ningún angelito... pic.twitter.com/AIhYrcchwy — JorgeCardenas (@cardenasjorgee) June 1, 2020

Las palabras de Cárdenas van en línea con la defensa que ha intentado el jefe del Sindicato de Policías de Mineápolis, Bob Kroll, quien publicó una carta en la que decía: “Lo que no se cuenta es la historia criminal violenta de George Floyd. Los medios no transmitirán esto”.



Según el diario inglés ‘Daily Mail’, el hombre, quien tenía 46 años al momento de su muerte, estuvo al menos 5 veces en la cárcel. La última había sido en 2009, en Texas, cuando fue condenado a 5 años de prisión por asalto agravado.



“En el 2014, llegó a Mineápolis y cambió su estilo de vida. Hasta apareció en un video pidiéndoles a las generaciones más jóvenes que tomen buenas decisiones y no recurran a la violencia”, agregó el medio.



(Lea también: Había 18 quejas contra policía involucrado en muerte de George Floyd).



El fallecimiento de Floyd ocurrió el 25 de mayo, tras ser capturado por un grupo de 4 policías que buscaba a un señalado de falsificación. El ex agente Chauvin fue quien se le sentó encima y él, así como sus compañeros, fueron despedidos.

El pasado viernes 29 de mayo, Chauvin fue detenido y acusado de homicidio en tercer grado, lo que, según la legislación estatal, no le daría más de 25 años de cárcel.



