Jorge Cao es un referente de la televisión colombiana por sus múltiples apariciones en la pantalla. El cubano, de 78 años, ha estado en producciones como ‘La sombra del deseo’, ‘La mujer del presidente’, ‘El último matrimonio feliz’ y ‘Pasión de Gavilanes’, tal vez esta última es la más conocida por sus seguidores debido a su personaje de ‘Don Martín Acevedo’.

Aprendiendo a caminar de nuevo FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, ahora está retirado de las cámaras. El actor ha tenido que sobrellevar complicaciones de salud que lo han mantenido en casa. Según compartió en sus redes sociales, se debió someter a una cirugía de cambio de cadera derecha en las últimas horas.



“Aquí estoy”, escribió en una breve descripción de una imagen de su cuenta de Instagram, en la cual se ve apoyado en un caminador, con bata azul y acompañado de personal médico. “Aprendiendo a caminar de nuevo”, añadió.



(Lea también: Daniella Álvarez mostró herida en el pie por la que no podrá caminar).

¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver esta publicación aquí).

El corto mensaje bastó para que decenas de personas le enviaran saludos y palabras de aliento en esta complicada situación. Por ejemplo, el presentador Marcelo Cezan, el actor Luciano D’Alessandro o la actriz Alexandra Restrepo aprovecharon para expresarle su admiración.



(Siga leyendo: Alejandro Riaño sobre su divorcio: ‘Estábamos en caminos distintos’).



“Todo lo mejor en tu cirugía. Te mando abrazos enormes, y seguro será un éxito”, afirmó Danna García, quien fue su compañera en ‘Pasión de Gavilanes’.



Por el momento, Cao no ha compartido cómo se encuentra luego de esta segunda operación de cadera; tampoco se ha referido al proceso de recuperación que deberá asumir para volver a caminar.

¿Qué le pasó en la cadera?

Pensé que me había desbaratado FACEBOOK

TWITTER

El cubano sufrió un accidente cuando grababa la serie ‘Te voy a enseñar a querer’.



“Tenía un caballo, yo puedo montar, pero no soy un jinete. Entonces, era una escena de amor y de odio con Catherine Siachoque”, comentó hace algunos meses en charla con el programa ‘Bravíssimo’ de ‘CityTv’.



El caballo se exaltó al ver a otros animales en el lugar y empezó a moverse fuertemente hasta que Cao se cayó.



(Además: El Tino Asprilla, cansado de robos en su finca: 'Me van a tener que matar').



“Pensé que me había desbaratado. En ese momento me di cuenta que tenía un brazo fracturado y un problema en el tobillo. Me amarré la muñeca con un pañuelo, ensillé el caballo e hicimos la escena”, recordó.



Continuó con su rutina, pues debía también asistir a una premiación. Así que hasta altas horas de la noche un médico lo revisó, pero a nadie se le ocurrió mirar el estado de su cadera luego de tal golpe con el suelo.

¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver esta publicación aquí).

“Al cabo de unos años empezó un dolor. Cuando comencé a ensayar unas coreografías para un musical, me dieron unos dolores horrendos”, dijo. Debió ir a un especialista, quien le ordenó parar de inmediato con sus labores y someterse a una primera cirugía de cadera.



(Le puede interesar: Epa Colombia habla sobre pelea entre Lina Tejeiro y Yina Calderón).



No obstante, Cao no hizo caso porque no quería cancelar sus actuaciones. De manera que siguió adelante con el musical y luego grabó la serie ‘La ley del corazón’. “Al terminarla, prácticamente no podía caminar, me fui para el hospital y me hicieron la cirugía”, señaló.



La operación de cadera le valió tiempo, esfuerzo y dolor. Logró salir adelante, acudir a sus terapias y sentirse mejor, según reveló en ‘Bravíssimo’, durante una entrevista de 2020. Ahora no se sabe qué provocó la segunda cirugía.

Más noticias

- Alejandro Riaño y María Manotas terminaron su relación.

- 'Uno no puede ser tan inmaduro': Aida Merlano sobre Yefferson Cossio.

- Belly Blessing, el ritual que hizo Evaluna para recibir a su bebé.

- La polémica que desató Elizabeth Loaiza sobre representación afro.

Tendencias EL TIEMPO