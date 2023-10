Jorge Abello, de 'Betty la fea', se trenza con 'bodegas' por pulla al Presidente Petro

El actor Jorge Enrique Abello es conocido en el país por su interpretación de 'Don Armando' en la telenovela 'Betty, la fea'. Asimismo, por su actuación en diferentes proyectos como 'Ana de nadie', 'A corazón abierto', 'En los tacones de Eva', entre otros.



En los últimos días, el artista se ha vuelto tendencia en los redes sociales, pues hizo unos comentarios que las personas relacionaron con el presidente Gustavo Petro.

En diferentes ocasiones, el actor ha utilizado su cuenta de X, anteriormente Twitter, para hacer comentarios de las diferentes cosas que suceden en el país. Por esa razón, no dudo en pronunciarse sobre las últimas publicaciones del presidente Gustavo Petro.



“Ni tuitear borracho, ni llamar a la ex borracho. Las dos tienen consecuencias diplomáticas irreversibles”, escribió el pasado 16 de octubre. Aunque no mencionaba a nadie en su texto, varios internautas lo relacionaron con el presidente y algunos lanzaron ataques en su contra.



Abello no se quedó callado y señaló que muchos de los ataques que recibió fueron por parte de algunas 'bodegas Petristas'.

“Una de la bodeguita. Eres bienvenida, repasé tus tuits. Mucho veneno, poca originalidad. De pronto algún día eso cambié, cuando odiar no sea el lugar común de cada día. Feliz noche para ti también”, comentó.



Por otro lado, un internauta utilizó una foto de su participación en el programa 'LOL Colombia' de Prime Video para manifestar que él predica, pero no aplica, pues aseguró que en las grabaciones él se encontraba en estado de embriaguez.



"Para difamar, lo primero que tienes que hacer en la vida es poner tu foto real, no una caricatura, de tal manera que no pases por cobarde y tu testimonio tenga verdad. Si no, vete a dormir, bodeguín”, fue la respuesta del actor.

Por último, Abello terminó esta discusión con un último mensaje: "Gente, me fui a dormir. Se les quiere, a los “haters“ también, para que un día comiencen a amar. Mañana hagan de este país un mejor lugar. Otro día nos seguimos peinando. (Sarcasmo)", concluyó.

Falleció integrante de 'Yo soy Betty, la fea', y los actores de la serie se despiden

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

