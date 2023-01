Shakira y Gerard Piqué eran una de las parejas más famosas de la farándula mundial. Sin embargo, luego de su separación en el 2022, la prensa ha tenido mucho de qué hablar sobre ellos.

La pareja duró 12 años junta y tuvo dos hijos: Milan y Sasha. A pesar de que formaron una familia, como ya es bien sabido, todo terminó debido a que el exfutbolista engañó a la colombiana con una mujer de 23 años llamada Clara Chía.

La canción está llena de referencias a la ruptura de la barranquillera. Foto: Instagram: @clarachiamartii y Youtube: @Shakira

Motivo por el cual, Shakira, a través de ‘Mussic Sessions #53’, su nuevo sencillo, se inspiró para hablar sobre Piqué y Clara, algo que generó polémica en redes sociales, tanto así que la canción tiene más de 138 millones de reproducciones en YouTube a pocos días de su estreno.

Debido a la letra de ‘Mussic Sessions #53’, en la cual hace varias referencias a su expareja y a marcas como Casio y Renault, entre otras, muchos internautas y famosos se atrevieron a mostrar su punto de vista respecto, así fue el caso de Claudia Bahamon, Elianis Garrido y Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi.

Sin embargo, de todas los comentarios que se escucharon sobre esta polémica, el de Jordin Martín, periodista que ha investigado a la pareja desde los inicios de su relación, fue uno de los más controversiales.

"A Gerard Piqué no se le conoce fuera de la imagen que puede proyectar, la del futbolista alto y guapo del Barcelona, exitoso, ganador del mundial con España. Sin embargo, quienes lo conocemos, sabemos que es un niño malcriado, estúpido, engreído", dijo Jordin en una entrevista al programa ‘Amor y fuego’ de España.

Además, el periodista agregó al mismo medio que “Gerald tiene actitudes de niño”. De hecho, también confesó que Piqué probablemente quería brillar después de ser insultado por Shakira en la canción.



No obstante, Jordin aclaró que dejar de amar a alguien no convierte a Piqué en una mala persona, ya que esas son cosas que un ser humano no puede manejar.

Además, indicó que al exfutbolista “le quedó grande la relación con la barranquillera” e incluso dijo que los padres del español eran "igual de maleducados que él”.

Al final de la entrevista, mostró su apoyo por Shakira y la defendió diciendo que la cantante estaba muy enamorada de Piqué, razón por la cual, se mudó a Barcelona y dejó Estados Unidos, lugar en donde tenía un mejor futuro profesional, solo para estar con el exfutbolista. Por eso, “Piqué se portó como un miserable”, concluyó.

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción Tendencias