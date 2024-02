Jon Bon Jovi se sinceró sobre el dramático momento de salud que atravesó

La estrella del rock Jon Bon Jovi decidió abrir su corazón respecto a la grave crisis de salud que enfrentó, marcada por una lesión que puso en riesgo el futuro de su carrera.

(Lea también: Jon Bon Jovi fue premiado como la 'Persona del Año 2024' en los Premios Grammy).

Este episodio es uno de los temas que se exploran en el documental 'Thank You, Good Night', donde el músico de 61 años comparte detalles sobre su convalecencia tras someterse a una cirugía crucial hace 19 meses. La serie, que se transmitirá en Estados Unidos a través de Hulu, todavía espera confirmación para su estreno en otros países.

En busca de la voz perdida



Bon Jovi, en una reciente gira de prensa por Estados Unidos con parada en Pasadena, expresó su disposición a hablar abiertamente sobre su condición médica.



"Me enorgullezco de haber sido un verdadero vocalista. He cantado junto a Luciano Pavarotti. Sé cantar. Me he perfeccionado en este oficio durante los últimos 40 años. No soy un estilista que solo ladra y aúlla. Sé cantar", afirmó.



Sin embargo, enfrentó un desafío inesperado cuando una de sus cuerdas vocales comenzó a atrofiarse, dejándolo con una voz debilitada y una carrera en riesgo.

(Siga leyendo: Taylor Swift se robó el show del Super Bowl: estos fueron sus momentos más icónicos).

La situación se tornó crítica: "Una de mis cuerdas era gruesa como un pulgar, y la otra, como un meñique. Así que la más fuerte empujaba a la débil a un lado y yo no cantaba bien", compartió Jon Bon Jovi, describiendo la pérdida de su habilidad para cantar como si le estuvieran "quitando la posibilidad de poder seguir con mi oficio".



La solución llegó a través de un cirujano que le implantó un dispositivo de última generación, aunque la recuperación fue larga y compleja, aún en proceso de sanación.

Una nueva etapa

A pesar de los obstáculos, Bon Jovi se muestra optimista y resiliente: "Pero aun así, y lo digo en la serie muchas veces, si recupero mis herramientas, puedo afrontar el resto". Su regreso a los escenarios tras la operación marcó un hito personal y profesional.



"El viernes por la noche fue la primera vez que canté en público", relató sobre su actuación en un tributo a su labor filantrópica en una ceremonia previa a la 66ª entrega anual de los premios Grammy, un momento que compartió con amigos y colegas, incluyendo a Bruce Springsteen y Paul McCartney.

(De interés: La Casa de los Famosos Colombia: Isabella Sierra, la influencer más reciente confirmada).

"La mañana del sábado marcó la primera ocasión en que amanecí sin escuchar diversas voces en mi mente. Finalmente, era solo mi propia voz. Esa sensación fue incomparablemente buena; era simplemente yo", narró el artista sobre ese instante antes de su esperado retorno a los escenarios, interpretando 'Who Says You Can't Go Home' al lado de su compañero Bruce Springsteen.

La serie documental no solo cubrirá este desafiante capítulo en la vida de Jon Bon Jovi, sino también los altibajos de la banda a lo largo de los años, incluidas grabaciones inéditas y testimonios de los miembros del grupo.

Más noticias en EL TIEMPO

Los memes que dejaron Taylor Swift, Usher y los Chiefs en el Super Bowl 2024

Shakira sorprendió con mensaje en sus redes sociales: ¿se viene gira de conciertos?

Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, dio importante paso con su actual novia

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.