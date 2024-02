Jon Bon Jovi fue premiado como la 'Persona del Año 2024' en los Premios Grammy

Jon Bon Jovi es una de las figuras más representativas del rock estadounidense. Su música marcó parte de los años ochenta y noventa con temas como 'I'll be there for you', 'Livin' on a prayer', 'Como yo nadie te ha amado', 'Runway' y 'Born to be my baby'.



Sus letras han sido muy distinguidas en diferentes momentos y ahora, tras 46 años de carrera, la academia de los Premios Grammy lo hace merecedor de un nuevo galardón como la 'Persona del Año 2024'.

En esta ocasión el rockero recibió el premio bajo la rama benéfica de la organización de los Grammy que condecora cada temporada a alguna estrella de la música por su legado y labor filantrópica.



"Las personalidades que han recibido este premio antes son increíbles. Es un gran honor que me lo entreguen. Siento algo así como estar entrando al Monte Rushmore de la industria de la música”, señaló el artista para EFE, vestido con traje de chaqueta negro, durante la alfombra roja de este evento celebrado en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.



El cantante dio apertura a la gala con un clásico espectáculo junto a su grupo musical, el baterista Tico Torres, el tecladista David Bryan, el guitarrista John Shanks, el bajista Hugh McDonald y el percusionista Everett Bradley, con el gran himno de 'Legendary'.



Tras su presentación, la versión 33 de los premios homenajeó al artista, debido a sus esfuerzos caritativos con la Fundación Jon Bon Jovi Soul, y sus cuatro restaurantes comunitarios sin ánimo de lucro, 'JBJ Soul Kitchen', de acuerdo con el medio 'Usa Today'.

Durante su discurso de agradecimiento, el estadounidense aprovechó para dedicarle unas palabras a su gran amigo, el cantante, Bruce Springsteen, quien había despedido a su madre para siempre antes de llegar a la gala del pasado viernes 2 de febrero.



“Quiero mencionar a mi héroe, amigo, a mi mentor…, Bruce Springsteen. Su madre falleció hace dos días, cuando él ya venía en el avión hacia aquí. Ciertamente, habría entendido si hubiera dicho que no podía asistir, pero él quería estar aquí porque se preocupa por la música y por mí. Le estaré siempre eternamente agradecido”, expresó el intérprete de ‘It’s My Life’.



La categoría de la que fue merecedor, hace parte del premio 'MusiCares', el brazo fundacional de la 'Recording Academy', que produce a los Premios Grammy y otorga asistencia financiera de emergencia, como gastos médicos y ayuda en casos de desastre y tratamientos de enfermedades críticas a miembros de la comunidad musical.



En 1993, la organización se unió a la Academia de la Grabación de EE. UU., para apoyar diferentes programas que promocionen la salud y el bienestar de las personas en la industria de la música, incluyendo subvenciones financieras en caso de crisis. Este premio también ha sido entregado a estrellas de la música como Joni Mitchell, Dolly Parton y Smokey Robinson.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

