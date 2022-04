“No me dedico a esto por los premios”. Así de contundente y sincero habló Jon Batiste en la rueda de prensa celebrada tras los Grammy, donde fue el gran triunfador de la noche al llevarse cinco premios, incluyendo el de Mejor Álbum del Año por el tema We Are.



Y a pesar de que partía como favorito con 11 nominaciones y un Óscar a Mejor Banda Sonora bajo el brazo logrado en 2021, Batiste ha sido toda una revelación a nivel internacional gracias a su triunfo. A sus 35 años, su trayectoria es la de todo un veterano.



(Lea también: Jon Batiste, el nombre por explorar de los Premios Grammy)

“Ir y jugar”. Fueron las dos instrucciones que Jonathan Michael Batiste, más conocido como Jon Batiste, siguió cuando, con apenas 6 o 7 años, se puso a tocar los tambores de conga de la Batiste Brothers Band. Según relató a la revista Rolling Stone, ese es su “primer recuerdo musical”. El resto es historia.

El suyo era un linaje de católicos y luchadores contra la segregación racial… y de músicos. Y él, desde pequeño, estaba destinado a seguir ese camino. FACEBOOK

TWITTER

Ese joven nacido el 11 de noviembre de 1986 en Metairie, Louisiana, llegó al mundo con la música en sus venas. El suyo era un linaje de católicos y luchadores contra la segregación racial… y de músicos. Y él, desde pequeño, estaba destinado a seguir ese camino.

“He querido ser un intérprete desde siempre. Y creo que gran parte de mi desarrollo estuvo en descubrir qué era lo que yo quería decir”, dijo en una entrevista a la revista Forbes. Un desarrollo que comenzó muy temprano.



(Le puede interesar: Foo Fighters gana 3 Grammy, una semana después de la muerte de su baterista)

A los 11 empezó a tocar el piano combinando el aprendizaje en música clásica con la transcripción de bandas sonoras de videojuegos. A los 17 lanzó su debut en estudio, Times in New Orleans (2005). Y, mientras estudiaba en la Juilliard School, conoció a los compañeros con los que formaría la banda Stay Human, con quienes participa en el programa The Late Show with Stephen Colbert.

Licenciado en música y con un máster, Jon Batiste se especializó en jazz. Pero como músico, ha ido más allá, mezclándolo con otros géneros: R&B, soul, rap y hip-hop, rock, pop… Ofreciendo una música de fusión que acumula millones de reproducciones en YouTube.

Porque para él, “la música es una forma auténtica de conexión con un poder superior en su máxima expresión. Una forma de comunidad que ha unido a las personas otorgándoles un propósito común”, dijo en la revista Forbes.

La música es una forma auténtica de conexión con un poder superior en su máxima expresión. Una forma de comunidad que ha unido a las personas otorgándoles un propósito común. FACEBOOK

TWITTER

Así, Batiste cree que “la música es un lenguaje universal”, como afirmó en una entrevista con Atwood Magazine, donde también explicó que “la música habla con nuestro subconsciente y nuestras emociones”. Por eso, sus influencias musicales son variadas.

Para Jon Batiste, “la música es espiritual” y por eso sus referentes son: “los grandes artistas. De Bach a Nina Simone o Miles Davis o Stevie Wonder”, y menciona también a John Coltrane. Con Stevie Wonder ha colaborado y también con músicos de la talla de Ed Sheeran, Prince, Lenny Kravitz y Willie Nelson. Ante todo, ha sido un compositor experimental y muy prolífico.



(Lea además: Los tributos, bromas y la música de los Grammy)

En cuanto a su vida personal, Batiste se casó en febrero de este mismo año con Suleika Jaouad, autora del libro Between Two Kingdoms: A Memoir of a Life Interrupted en el que relata su lucha contra la leucemia. De hecho, la pareja se dio el “Sí, quiero” justo un día antes de que Suleika ingresara en el hospital para someterse a un trasplante de médula ósea.

A pesar de su amplia trayectoria, Jon Batiste era un músico de perfil relativamente bajo y discreto en comparación con las grandes estrellas, especialmente fuera de Estados Unidos… Hasta ahora, que ha comenzado a brillar como una celebridad más gracias a su triunfo en los Grammy, en los que obtuvo 5 premios: Mejor Banda sonora para efectos visuales (Soul), Mejor Videoclip (Freedom), Mejor Actuación de raíces americanas (Cry), Mejor Canción de raíces americanas (Cry) y, por supuesto, Mejor Álbum del año por We are.

NORA CIFUENTES

EFE Reportajes

Twitter: @EFENoticias