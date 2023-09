Una de las relaciones más polémicas que se ha dado a conocer recientemente es la de Jhonny Rivera y Jenny López.

Vale destacar que la pareja oficializó su noviazgo el pasado mes de julio, esto en medio de rumores que comenzaron involucrarlos debido a su cercanía. Fue entonces, cuando varios medios de farándula conocieron la primicia y publicaron unas fotografías que demostraban el romance.



(Lea más: Miss Universe Colombia 2023: esta fue la pregunta que 'corchó' a algunas candidatas).



“Cuando cumplí los 20, él también me manifestó que había como una atracción y decidimos iniciar una relación. Hemos querido mantener todo muy al margen porque como hay gente muy linda y respetuosa, hay gente que no y lo entendemos. Así que cuenten que por aquí no vamos a estar publicando nada que los pueda incomodar”, confesó Jenny en ese entonces.

Pese a que hay casi 30 años de diferencia entre los artistas, ambos se ven felices y comparten bastante en el escenario.



(Además: Nanis Ochoa, presentadora de 'Lo Sé Todo', habló de la muerte de su padre en vivo).



Ahora, en medio de una dinámica de 'preguntas y respuestas' de Instagram, fue el cantante, de 49 años, quien habló sobre su relación con la joven artista.



Alguien le preguntó si le daba pena presumir a Jenny en sus redes sociales. A lo que él contestó: "No. A mí no me da pena presumir de ella. Al contrario, me siento muy orgulloso, porque es una mujer muy bonita, porque es una mujer muy muy talentosa. Pero, pues evito subir como que muchas fotos y cosas, porque cada vez que publico algo, se va una cantidad de gente a ofenderla, a decirle muchas cosas y a mí también. Entonces pues si lo hago, pero hay que ser prudente con la gente que no está de acuerdo y respetar un poquito también ese punto de vista”.

ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias