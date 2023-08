Andy Rivera es uno de los artistas del género urbano más reconocidos del país. Desde el 2021, el joven cantante ha revelado que sufre de depresión y tiene que trabajar diariamente para poder superar algunos momentos complicados que ha tenido que vivir. Por esta enfermedad, Rivera ha tenido que mantenerse al margen de todo lo que tiene que ver con el mundo de la farándula y las redes sociales.

Recientemente, su padre, el cantante Jhonny Rivera, habló de la depresión y por qué cree que muchas personas la llegan a sufrir en sus historias de Instagram.



“He estado investigando mucho el porqué de la depresión, por qué todo el mundo sufre de depresión y ansiedad. Entonces yo me he dedicado a leer, a buscar, a indagar, hablo con médicos, hablo con psiquiatras, hablo con psicólogos […] Y mi conclusión es… ¡Por las berracas redes!”, comentó.



(Lea también: El momento cuando una vaca cae de un camión en plena avenida del Reino Unido).



Asimismo, comentó que los mensajes que escriben los internautas suelen hacer mucho daño. Vale la pena aclarar que en ningún momento se refirió a Andy, sin embargo, él ya ha hablado de este tema en las redes sociales.

“Es la suma de un poco de comentarios diciendo que usted está muy narizón… Usted termina por salir a la calle así, intimidado, deprimido […] Ya diez comentarios dijeron que estaba muy narizón, y así sucesivamente, con la barriguita, con las orejitas, con que usted de pronto es muy bajito”, comentó el intérprete.



Además, se refirió a cuando las personas presentan a su pareja en redes sociales, pues en las últimas semanas él ha sido criticado por mostrar a su novia que es 30 años menor que él.



(Le puede interesar: Valeria Duque volvió a referirse a Rauw Alejandro tras polémica: 'Tiene su flowcito').



“Así usted tenga 100 seguidores, si usted sube la foto de su pareja que nadie se la conocía, inmediatamente vaya al WhatsApp y verá que le están diciendo: ‘¿Esa es su novia?, ¿ese es su novio? Ay mijo, ahí si se pegó fue de nada’”, aseguró.

Por último, comentó que las personas no saben el daño que hacen con sus comentarios y que es mejor no decirlos si no le va a aportar algo bueno a la persona.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Giovanny Ayala denunció que fue víctima de robo en Medellín: 'Me provoca irme del país'

'Epa Colombia' reveló cuánto le costó la inseminación para quedar embarazada

‘Yo Me Llamo Vicente Fernández’ causó una gran pelea entre el jurado del programa