El juicio de Johnny Depp y Amber Heard ha suscitado múltiples comentarios sobre la violencia doméstica y los altercados frecuentes que vivieron a lo largo de 15 meses de matrimonio.



El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ intenta demostrar que Heard ha mentido y lo ha acusado falsamente de ser violento. En cambio, la también actriz busca una indemnización de 50 millones de dólares por los daños causados.

¿Qué se ha dicho en el juicio?

Un jurado de Virginia, Estados Unidos, lleva más de una semana escuchando a los implicados y testigos. Además, analiza el material probatorio, entre imágenes, videos, audios y mensajes de texto.

‘Un monstruo’: abogada de Heard

Los abogados de Amber Heard afirmaron que la mujer vivió un infierno durante su matrimonio con Depp, convertido según ellos en un ‘monstruo’ por los excesos con el alcohol y las sustancias psicoactivas.



“Ella amaba el lado de Johnny que vemos en las películas, carismático, encantador, generoso, es el hombre del que se enamoró, pero desgraciadamente apareció el monstruo cuando bebía o tomaba drogas”, dijo la abogada Elaine Bredehoft.



Heard ha respondido con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra. Foto: Steve Helber. AFP

Debido a los supuestos episodios de violencia, la abogada dijo que su cliente nunca se separaba de su kit de maquillaje para ocultar los moretones en su rostro. Según ella, hay “fotos impactantes” de Heard con “moretones, labios partidos, cabello arrancado”.

‘Nunca llegué al punto de pegarle’: Depp

No soy un maníaco que necesita estar drogado todo el tiempo FACEBOOK

TWITTER

La estrella de Hollywood subió al estrado y por varias horas dio a conocer su perspectiva de la relación. Eso sí, dijo que a pesar de los altercados y algunos de sus excesos con el alcohol, no agredió a Heard.



Además, contó que había llegado a beber y probar las drogar para “adormecer el dolor residual de mi juventud”.



“Nunca ha sido por sentirme alegre (...). Era para tratar de calmar las cosas internas que pueden plagar la mente de alguien que ha experimentado un trauma. No soy un maníaco que necesita estar drogado todo el tiempo”, recalcó.

El actor narró altercados, como el episodio en el que perdió un dedo. Foto: Jim Watson. EFE

También sorprendió a los asistentes de las audiencias al hablar de un episodio en el que perdió parte del dedo, tras una discusión con su exesposa, pues ella le lanzó una botella de vodka.



“Ella arrojó la botella grande, esta hizo contacto y se hizo añicos por todas partes. Luego miré hacia abajo y me di cuenta de que la punta de mi dedo había sido cortada. No sé cómo se siente un ataque nervioso, pero eso es probablemente lo más cerca que he estado”, relató.

‘Escribiste esto sobre la mujer que más tarde se convertiría en tu esposa’: abogado de Heard

Fui grabado ilegalmente como lo demuestran el resto de las fotografías y videos FACEBOOK

TWITTER

En medio de su comparecencia ante el estrado, el actor fue interrogado por Benjamin Rottenborn, abogado de Heard. El apoderado en ese instante reveló mensajes de texto, videos e imágenes que, según él, demostrarían el comportamiento cuestionable del ganador de un premio Globo de Oro.



- ¡Quememos a Amber!- escribió Depp a su amigo Paul Bettany.



- Pensándolo bien, no creo que deberíamos hacerlo -replicó él.



- Ahoguémosla antes de quemarla y luego me voy a follar su cadáver calcinado para confirmar que sí esté muerta -dijo el actor en los mensajes siguientes de texto.



Rottenborn pidió disculpas a los presentes en el juicio por haber leído tales conversaciones. Además, cuestionó a Depp sobre su veracidad: “Escribiste eso sobre la mujer que más tarde se convertiría en tu esposa”.



“Sí”, fue la única respuesta del actor.



El abogado compartió un video en el que se ve a Depp golpeando los cajones de la cocina, hablando con dificultad y sirviendo vino en una copa, mientras Heard lo grababa de forma oculta.

“Evidentemente, estaba mal. Fui grabado ilegalmente como lo demuestran el resto de las fotografías y videos. Ella trató de ocultármelo y se rió al final. Esa fue la parte más interesante”, replicó.Johnny aceptó que en ocasiones ha “perdido el control total sobre las emociones”, pero que nunca llegó a agredir a su expareja.

‘O se van a matar o van a terminar en la cárcel’: guardaespaldas de Depp

El protagonista de ‘Charlie y la fábrica de chocolates’, ‘El llanero solitario’, ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘Sherlock Gnomes’, entre otras películas, no es el único que ha testificado en el juicio.



Sean Bett, uno de sus escoltas o guardia de seguridad, vio cómo las peleas entre Depp y Heard se tornaban violentas.



Sean Bett, guardia de seguridad, dando sus declaraciones sobre la relación entre Johnny Depp y Amber Heard. Foto: AFP

“Hubo una ocasión en la que tuvieron una discusión en su dirección de West Hollywood. Johnny me dijo: ‘solo llévala al centro de la ciudad al penthouse para que pueda relajarse y refrescarse’”, recordó.



“Mientras íbamos al centro, ella estaba llorando. Esto fue en el momento en que las discusiones ocurrían con bastante frecuencia. Y yo le decía ‘esto no puede seguir, o se van a matar o van a terminar en la cárcel’”, añadió.



Incluso, Bett sostuvo que en una ocasión Heard agredió a Depp al lanzarle una botella, pero él, como su escolta, logró sujetarlo y salir del lugar “lo antes posible”.

Amberd Heard hablando con su abogada en medio de las audiencias. Foto: Steve Helber / AFP

El actor, por su parte, ha enfatizado en que esta situación no la merecían ni él ni sus hijos por las implicaciones que les ha acarreado. En el juicio, que durará cinco semanas, aún falta por escuchar a más testigos y a Amber Heard, quien deberá ampliar detalles sobre la relación.

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de AFP y EFE

