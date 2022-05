Uno de los juicios más famosos del momento es el de Johnny Depp y Amber Heard, en el que ambos se acusan mutuamente de difamación. Este fue detenido desde el jueves 6 de mayo y se reanudará el próximo 16 de mayo.



Durante estas últimas semanas se han dado a conocer más detalles sobre cómo era la relación de Depp y Heard cuando estuvieron casados por un poco más de un año en el 2015, sin embargo, la pareja estuvo junta desde 2011, cuando se conocieron por primera vez en el set de la película 'The Rum Diary'.

El juicio avanzaba de lunes a jueves, empezaba a las 10 de la mañana y terminaba alrededor de las cinco de la tarde. Además, los presentes disponían de un descanso largo para comer y dos cortos de 15 minutos, uno por la mañana y otro por la tarde, para relajarse.



Sin embargo, el juicio tuvo que ser parado en seco porque la jueza del caso, Penney Azcarate, de 54 años, solicitó una parada por motivos personales, pero no especificó cuáles.



Los medios estadounidenses creen que la jueza tenía programada una conferencia a la que necesitaba asistir, la cual no está relacionada con el juicio entre los actores.

La actriz subió al estrado y dio a conocer su versión de los hechos.

¿Qué pasará después del 16 de mayo?

El 16 de mayo a las nueve de la mañana se retomará el juicio y se espera que para el 27 de mayo ambas partes expongan su alegato final. Después, solo queda aguardar para que se dé el veredicto final.

Johnny Deep en el litigio contra Amber Heard

Vale la pena recordar que el juicio entre los actores lleva dos años y se dio después de que el actor demandara a su exesposa por un artículo que publicó en ‘The Washington Post’ en el que se refería a sí misma como una mujer que “representaba el abuso doméstico”.



Aunque en el artículo no se mencionó el nombre de Depp, este tuvo varias repercusiones negativas que le generaron la pérdida de varios contratos. Por este motivo, Depp demandó a Heard por 50 millones de dólares por daños y perjuicios, sin embargo, ella respondió con una contra demanda por 100 millones de dólares alegando que Depp había iniciado una campaña de difamación en su contra.

