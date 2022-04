El juicio más famoso de los últimos tiempos continúa, en el que la actriz Amber Heard fue demandada por difamación por un valor de 50 millones de dólares (poco más de 190 mil millones de pesos) por parte del también actor Johnny Depp. La actriz de ‘Aquaman’ decidió contrademandar a su exesposo por el doble: un total de 100 millones de dólares (alrededor de 380 mil millones de pesos).



Cada día del juicio ha implicado que se revelen más detalles de la relación entre las celebridades. El equipo legal de Johnny Depp ha buscado mostrar un patrón de conductas violentas por parte de la actriz. En fechas anteriores contaron un episodio en el que Heard presuntamente habría defecado en el lado del ‘Jack Sparrow’ de la cama.

La audiencia ha tomado un tinte de señalamientos constantes de un equipo a otro, y en la citación del jueves 21 de abril, el equipo de Heard mostró mensajes del actor en los que hablaba de fantasear con asesinar a su exesposa.



(Puede interesarle: Johnny Depp cuenta cómo perdió parte de dedo en pelea con Amber Heard).



Encontraron correos y mensajes de texto del ‘Manos de tijera’ en los que demostraba que deseaba quemar a Amber Heard. En particular en las comunicaciones con el actor y amigo de Johnny Depp, Paul Bettany. El actor de ‘Vision’ en el universo cinemático de Marvel, recibió unos mensajes en los que Depp describe lo que deseaba hacerle a Heard.



“¡Quememos a Amber!”, escribió Depp a su amigo, a lo que Bettany respondió: “pensándolo bien, no creo que deberíamos hacerlo”. Depp continuó con sus mensajes, especificando más detalles de lo que le haría a su ahora exesposa.



“Ahoguemosla antes de quemarla y luego me voy a follar su cadáver calcinado para confirmar que sí esté muerta”, dicen los mensajes siguientes.

En el juicio han señalado la presunta adicción del actor a bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. Foto: AFP

Además, el equipo legal de Heard recordó la relación que tiene Depp con el cantante denunciado por violencia doméstica, Marilyn Manson.



Desde que inició el juicio, los abogados de Amber Heard han recalcado el consumo irresponsable de alcohol y sustancias psicoactivas del actor, pues defienden que este hicieron que el actor se comportara como un ‘monstruo’ en su relación con la actriz que conoció en el set del film ‘Los diarios del ron’.



(Lectura sugerida: Angelina Jolie demandaría al FBI tras incidente con Brad Pitt).



Hasta la fecha, ninguno de los dos actores ha sido imputado con cargos por violencia doméstica, pero los datos sobre su tormentosa relación siguen saliendo a la luz en el juicio, que se espera que dure cinco semanas en total.

¿Por qué se originó el pleito legal?

El matrimonio duró unos cortos 15 meses, posterior a tres años de noviazgo, meses de tormento para la pareja.

La actriz ha hecho activismo como presunta sobreviviente de violencia doméstica. Foto: AFP

En el 2017, posterior a oficializar el divorcio, Amber Heard interpuso una orden de caución contra Johnny Depp y lo denunció por violencia doméstica. Sin embargo, unos meses después las retiró para continuar negociaciones amigables en el proceso de separación.



(Antes de irse: James Rodríguez fue ‘cuchareado’ por los meseros de un restaurante en Catar).



Más adelante, en el 2018, Amber Heard publicó una columna de opinión en el medio estadounidense ‘The Washington Post’, en la que se auto identificaba como sobreviviente de violencia doméstica. Ese artículo de opinión es lo que convocó la demanda por difamación que los reúne en el actual juicio.

