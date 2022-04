En este mes de abril de 2022 comenzó el proceso judicial que presentó el actor estadounidense Johnny Depp en contra de su exesposa Amber Heard tras la publicación de una columna de opinión en el medio 'The Washington Post'.

El turbulento juicio ha revelado cada día más intimidades de la violenta relación que llevaba la pareja, con abusos verbales y presuntos abusos físicos de ambas partes.



Durante los reveladores testimonios se ha hablado sobre la pérdida de una parte de un dedo de Depp cuando, supuestamente, Heard le lanzó una botella de vidrio.



Además, se han leído violentas conversaciones que Depp tuvo con sus amigos en las que comentaba maneras de hacerle daño físico a Heard.



“Ahoguémosla antes de quemarla y luego me voy a follar su cadáver calcinado para confirmar que sí esté muerta”, decía alguno de los textos leídos.

Johnny Depp dando sus declaraciones en el juicio contra Amber Heard. Foto: AFP

También se han escuchado audios como parte de los testimonios en los que Heard admite haber golpeado a Depp.



Hasta el momento, ninguna de las dos partes ha sido imputada con cargos de violencia doméstica.

¿Cómo empezó su relación?

Depp y Heard se conocieron en el set de la película ‘The Rum Diary’, en el 2009, cuando ambos eran protagonistas y sus personajes estaban involucrados.



Sin embargo, no fue hasta 2012 que la relación se hizo pública, cuando Depp se separó de la actriz y modelo Vanessa Paradis, su pareja por casi 15 años, con la que tuvo dos hijos: Lily Rose Depp y John Cristopher Depp.

En el juicio de tres semanas se presentaron escandalosos y contradictorios testimonios sobre su relación. Foto: AFP

Para el 2014, ya estaba confirmado su compromiso y, en febrero de 2015, decidieron casarse.



Según declaraciones que Depp y Heart dieron, alrededor del 2016, el vínculo que los unía era “intensamente apasionado y, a veces, volátil, pero siempre unido por el amor”.



Durante los pocos meses que duró su matrimonio, la pareja asistió a diferentes eventos de farándula en los que no mostraron mayor deterioro en su relación.



Aunque no se especifica en qué momento la relación comenzó a tornarse abusiva, es claro que ambas partes cayeron en respuestas violentas. Tanto así que solo 15 meses después de su boda, la actriz ya había pedido el divorcio.

Las acusaciones de violencia doméstica

No fue mucho después de esto que comenzaron los rumores sobre violencia doméstica por parte de Depp, pues Heard escribió un artículo en 'The Washington Post' en el que hablaba de su experiencia como víctima de esta.



En este documento, llamado 'Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar', relata estremecedoras situaciones que ella vivió y, aunque no dio nombres propios, los hechos se los adjudicaron a él.



Es ese mismo artículo el que los tiene hoy en la corte dando testimonio sobre los actos violentos que, supuestamente, ambos cometieron en la relación.



En su declaración, Depp indicó que su denuncia fue realizada para limpiar su nombre y pensar en el bienestar de sus hijos, como así también frente a quienes siguieron su carrera en el mundo de la actuación.



Por ello, ahora reclama 50 millones de dólares (192 mil millones de pesos) por “daños provocados a su imagen”.



Johnny Deep saliendo del juicio contra Amber Lead. Foto: Efe

Deep relató el calvario que vivió desde el momento de la publicación del artículo porque se convirtió en la figura que representaba la violencia doméstica.



Las acusaciones en su contra se sumaban a las entrevistas que brindaba su expareja, por ejemplo al momento que apareció en una portada de revista con un moretón en la cara, para representar la situación que relataba.



“Sentí que era mi responsabilidad tratar de limpiar mi nombre por muchas razones, pero quería liberar a mis hijos de esta cosa horrible que tenían que escuchar sobre su padre, que era falsa”, expresó el actor.



En cuanto a los hechos ocurridos durante el noviazgo, el actor no tuvo tapujos al mencionar que la relación tuvo un cambio completo de un momento para otro.



“Es muy extraño cuando un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo”, ejemplificó al hacer referencia a la personalidad de Heard que, según él, cambió rápidamente.



Así mismo, admitió que la relación tuvo momentos complicados por las fuertes discusiones, pero que no ejerció violencia física.



“Nunca llegué al punto de golpear a la Sra. Heard de ninguna manera, ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, sentenció para negar las acusaciones en su contra.

*Con información de La Nación/ Argentina

Grupo de Diarios de América (GDA)