La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard volvió a ser noticia. El martes 12 de abril los actores regresaron a la Corte para decidir si Heard difamó a su exesposo, en 2018, al escribir un artículo de opinión, en el diario ‘Washington Post’, en el cual lo describía como un abusador doméstico.



Cabe destacar que Heard presentó una contrademanda contra Depp y acusa a sus abogados de difamarla.

El pasado 11 de abril se seleccionó al jurado civil en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Virginia. Este está compuesto de siete miembros y cuatro suplentes para escuchar el caso durante un juicio que será dirigido por el juez Penny S. Azcarate, según ‘Associated Press’.



Las declaraciones de apertura se realizaron el martes 12. Durante la primera sesión del juicio, que se calcula durará más de un mes, se ventiló la vida privada de Depp de 58 años y Heard, de 35 años y se habló de la difamación en el artículo del ‘Washington Post’.



Se espera que en las próximas semanas los actores vuelvan a subir al estrado. También, se han enviado diferentes citaciones como a la abogada de divorcio Laura Wasser; el publicista de Depp, Robun Baum; la agente de talentos de Heard, Jessica Kavacevic y la ex novia de Heard Tasya, Van Ree.

Durante el juicio Johnny Depp compartió estas fotos donde Amber Heard habría estado con Elon Musk y James Franco.



Esto demostraría el engaño de la actriz en su departamento mientras Depp estaba en grabaciones.#JohnnyDepp #AmberHeard #ElonMusk #JamesFranco #Entretenimiento pic.twitter.com/6k6k6AhGwP — La zotehuela (@LZotehuela) April 13, 2022

También estarán presentes los actores Ellen Barkin y Paul Bettanym. También deberán acudir al estrado el magnate, Elon Musk y el actor James Franco, a quienes Depp acusó de tener una aventura con Heard mientras estaban juntos.

Puntos clave para entender el juicio

En el 2012 la pareja comenzó a salir luego de conocerse durante la filmación de “The Rum Diary” de 2011. Después de un tiempo, en el 2015, la estrella de “Piratas del Caribe” decidió casarse con Heard, pero su matrimonio solo duró 15 meses.



La actriz solicitó el divorcio por diferencias irreconciliables en 2016. En ese mismo momento Heard acusó por primera vez a Depp de violencia doméstica y se le concedió a Heard una orden de alejamiento, la cual fue desmentida por el actor y tiempo después la actriz la retira y accede realizar un acuerdo amistoso con el actor.



Ya para finales del 2016 y comienzos del 2017, se dio a conocer el acuerdo de separación, pero sin embargo siguieron discutiendo públicamente sobre su relación.

Tras acusarlo de violencia intrafamiliar, Amber Heard y Jonhy Depp se separaron a comienzos del 2016. La mujer aseguró que fue víctima de repetidos ataques físicos por parte del actor. Foto: EFE

Para el 2018, Amber Heard siguiendo el movimiento #MeToo, lo que en español traduce Yo también, escribió un artículo en el ‘Washington Post’ titulado: “Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso ha de cambiar”.



Aunque en el artículo no mencionaba a Depp, se sabe que hacía referencia a los supuestos abusos de los que fue víctima durante su relación con el actor y la orden de alejamiento de su divorcio.



Tras un año de incertidumbre para el actor, a finales del 2019, se da a conocer que Disney despidió a Johnny Depp de su franquicia.

Juicio previo

En marzo del 2020, Depp respondió al artículo con una demanda por difamación en la que pedía 50 millones de dólares a su exmujer por sus acusaciones falsas. Asimismo, la acusaba de haberlo hecho para favorecer su carrera con la imagen de víctima.



Sin embargo, la actriz de la saga de ‘Aquaman’ no se quedó con las manos cruzadas y respondió con una contrademanda por 100 millones afirmando más o menos lo mismo, pero acusando a Depp.



En el juicio de tres semanas se presentaron escandalosos y contradictorios testimonios sobre su relación. Como el uso intensivo de drogas por parte de Depp y la violencia por parte de ambos.

En el juicio de tres semanas se presentaron escandalosos y contradictorios testimonios sobre su relación. Foto: AFP

En ese entonces Depp también presentó una demanda al diario británico ‘The Sun’ ya que lo había calificado como “golpeador de esposas”. Ese caso lo perdió contra el periódico ya que el juez señaló que la frase era sustancialmente verdadera.



Con este fallo Warner se sumó a Disney y decidió que Depp ya no estaría en la saga de ‘Animales fantásticos’ como ‘Grindewald’.

