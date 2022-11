Tan solo un par de meses duró la relación abierta entre Johnny Depp y su abogada, Joelle Rich, quien lo defendió en el juicio contra el periódico 'The Sun', en el que tildaban al actor de 'golpeador de mujeres', afirmando que había sido abusivo y violento mientras estaba casado con la actriz Amber Heard.



Aunque Depp perdió el juicio en los tribunales, sí continuó frecuentando a la abogada británica, quien abandonó durante un tiempo su casa en Londres mientras finalizaban el caso.



En septiembre de 2022 se conoció oficialmente que ambos mantenían una relación amorosa sin exclusividad. Pero el amor les duró poco.



Según un amigo del actor, que dio declaraciones a los medios de comunicación británicos, el motivo de la pronta ruptura es que Depp no estaba listo para tener una relación formal, porque acababa de salir de un largo y complejo proceso de separación, por lo que iniciar una nueva relación no estaba en sus planes.



"Fue un período extremadamente traumático para él. No creo que una relación comprometida sea lo suyo", señaló.



La segunda causa se debería a que Depp y Rich no tenían una relación real, según explicaba a la prensa británica el amigo del actor. Según él "no estamos hablando de una pareja normal. No es una historia de amor grande y comprometida. No estoy seguro de que alguna vez lo haya sido".



Y ahora, ¿qué sigue para ambos?

Johnny Depp regresa a su carrera artística, esta vez desde los escenarios. Foto: KIMMO BRANDT EFE

Depp, quien le lleva 22 años a Joelle Rich, regresa a su carrera artística, pero esta vez le dará un respiro a la actuación para conquistar los escenarios con música. Por lo que incluso ya se le ha visto con el guitarrista Jeff Beck en su recorrido de conciertos en Reino Unido. Además, el actor se presentó en Helsinki, Finlandia en el Festival de Blues.



Por su parte, solo se conoce que la abogada Rich seguirá en su proceso de separación con el padre de sus dos hijos, con quien está casada desde 2011.

