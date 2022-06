Este miércoles 1 de junio se lleva a cabo el tercer día de deliberación y hoy podría conocerse el veredicto final del caso por difamación entre las celebridades Johnny Depp y Amber Heard.

Proceso de deliberación

La deliberación entre los siete miembros del jurado se realiza a puerta cerrada y con gran hermetismo. Desde que inició la deliberación solo se ha conocido una actualización al respecto.



Este martes, la jueza Penney Azcarate se reunió llamó a los abogados de ambas celebridades, y aunque muchos creyeron que el veredicto estaba listo, en realidad la reunión se dio por una duda del jurado.



La jueza buscaba precisar una de las declaraciones sobre violencia de género en el artículo de Heard publicado en el Washington Post. Al respecto, los abogados de Depp, Camille Vásquez y Ben Chew, respondieron que "la declaración es el titular, no todo el editorial".

Jueza Penney Azcarate. Foto: AFP

¿Cuándo se conocerá el veredicto final?

La deliberación del jurado podría tomar horas, y hasta días, por lo que no han señalado una fecha exacta para dar a conocer el veredicto. Sin embargo, se espera que este sea conocido este miércoles 1 de junio, tras tres jornadas de deliberación.



Medios estadounidenses aseguran que ni Johnny Depp ni Amber Heard estarán presentes en la corte cuando el veredicto se revele.

¿Cómo se llega a un veredicto?

Debido a que se trata de un caso civil y no de uno penal, el jurado no determinará quién es culpable o inocente, ya que no hay un delito que juzgar.



Los siete miembros del jurado se reúnen este miércoles por tercer día para deliberar quién de los dos ha difamado y perjudicado la imagen personal y profesional del otro.



Para tomar la decisión, cada miembro del jurado deberá rellenar un cuestionario de 42 preguntas, el cual fue publicado por el tribunal de Fairfax y contiene 24 preguntas para las afirmaciones de Depp y 18 para la contrademanda de Heard. Este documento les permitirá tomar una deicisón unánime.

¿Qué pasó entre Johnny Depp y Amber Heard?

Juicio de Johnny Depp contra Amber Heard. Foto: EFE

La expareja llevó desde el 11 de abril hasta el 27 de mayo un mediático juicio en los tribunales de Fairfax, Virginia, donde el jurado escuchó el testimonio de ambos.



Depp demandó a su exesposa por 50 millones de dólares, más de 180 mil millones de pesos colombianos, luego de que Heard publicara en 2018 un artículo en el Washington Post en el que aseguró ser víctima de violencia doméstica.



Aunque en dicho artículo no nombró a Depp como su presunto abusador, esto afectó la reputación del actor y como consecuencia perdió varios contratos comerciales y papeles como el del Capitán Jack Sparrow, que interpretaba en la saga de 'Piratas del caribe'.



Por su parte, Heard contrademandó a Depp por el doble: 100 millones de dólares. La actriz argumentó que ella también fue víctima de difamación luego de que Depp, y su defensa de aquel entonces, la calificaron de “mentirosa” por sus declaraciones.





