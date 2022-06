Desde su triunfo en el juicio por difamación que enfrentaba en contra de su exesposa Amber Heard muy poco es lo que se ha sabido sobre el actor Johnny Depp. Sin embargo, tuvo una reciente aparición en público, la cual dejó anonadados a sus fanáticos por su nuevo cambio de look.

Hace unas semanas un exclusivo restaurante británico reveló que el intérprete del 'Capitán Jack Sparrow' celebró el fallo del jurado con una espectacular cena junto a 20 de sus amigos más cercanos, pero desde entonces, Depp ha manejado un muy bajo perfil ante los medios.

No obstante, el actor reapareció junto a su amigo Jeff Beck en un concierto que ambos ofrecieron en el Festival de Blues de Helsinki, en Finlandia. Lo que se robó la atención de los asistentes fue el radical cambio de look con el que se dejó ver el también cantante.



(No deje de leer: ¿Karol G y Natti Natasha se llevan mal? Así lo aseguran algunos seguidores).



Depp subió al escenario con el cabello decolorado, luciendo un look bastante relajado, usando sus distintivas gafas de sol, pero con el rostro completamente afeitado, mostrando así que la barba y el bigote que por años lo caracterizaron quedaron atrás por ahora.

El nuevo estilo del intérprete de 'El hombre manos de tijera' dividió opiniones entre sus fanáticos, pues mientras unos celebraron que "se quitó varios años de encima" y aseguraron que se ve mejor que nunca; otros no tomaron a bien que le haya dicho adiós a algo que ya formaba parte de su marca personal.



(Siga leyendo: Filtran video de Cara Delevingne besándose con Amber Heard en casa de Depp).

Johnny Depp volverá a la corte

Mientras disfruta su faceta como músico, Depp también se prepara para regresar a los tribunales y enfrentar una nueva demanda en su contra, esta vez por agresión.

El actor fue demandado por Gregg 'Rocky' Brooks, quien lo acusa de haberlo golpeado en varias ocasiones durante la filmación de la cinta 'City of Lives', causándole algunas lesiones en las costillas.



(Le puede interesar: Demandan a Hailey Bieber por el nombre de su empresa de 'skincare').



Será este 25 de junio cuando Depp volverá a subir al estrado y, por segunda vez, la abogada Camille Vasquez será su defensa.

Más noticias

Paola Jara y Jhonny Rivera elegidos como padrinos del hijo de un empresario.

Natti Natasha, entre las mamás más bellas del mundo, según People.

Marbelle se iría del país para seguir su carrera en México.

"Siempre me he sentido solo" confiesa Brad Pitt.

Manuela Gutiérrez, influenciadora colombiana, le responde a chef mexicano.

El Universal / México (GDA).