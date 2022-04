Golpes, conversaciones indebidas, adicciones y demás temas se han tocado en el juicio del actor Johnny Depp contra la actriz Amber Heard.



Uno de argumentos que se revivió en el tribunal en los últimos días fue la presunta infidelidad de Heard con el empresario Elon Musk y la modelo Cara Delevingne, para lo cual varias personas han dado sus testimonios.

El litigio comenzó luego de que la actriz y exesposa de Depp, Amber Heard, publicara un artículo en ‘The Washington Post’ en 2018 hablando sobre cómo habría sido víctima de violencia doméstica por parte de su expareja.



Ante esto, el actor presentó una denuncia afirmando que el contenido del escrito era falso y que estaba incurriendo en el delito de difamación.



“La Sra. Heard no es víctima de abuso doméstico; ella es la perpetradora. Me golpeó, me dio puñetazos y me dio una patada. También arrojó objetos repetidamente y con frecuencia a mi cuerpo y a mi cabeza”, declaró el intérprete de ‘El hombre manos de tijera’.



Desde ese momento, Depp se ha dado a la tarea de buscar y mostrar las pruebas pertinentes que inculpan a Heard, no solo de haber mentido en el artículo, sino también de haber violentado al actor durante la relación.



(Lea también: Pamela Ospina dice que revivió 'abusos' en 'MasterChef Celebrity').

Facebook Twitter Linkedin

Amber Heard durante el juicio con Johnny Depp Foto: Jim LO SCALZO / POOL / AFP

Incluso, uno de los argumentos que presentó en el juicio fue la supuesta aventura sexual, revelada en el 2020, que Heard tuvo con Delavigne y Musk, mientras estaba casada con el protagonista de ‘Piratas del Caribe’.



Para demostrar la infidelidad, Depp recurrió a los videos de las cámaras de seguridad del ascensor del edificio donde vivía con su expareja, en los cuales se evidencia como la actriz se dirige al penthouse en compañía del empresario.



Adicionalmente, el medio inglés ‘Daily Mail’ publicó unas imágenes de una mujer muy parecida a Delevingne subiendo al mismo piso y por el mismo elevador en el que fueron vistos Musk y Heard.

Testimonios

Ante esto, la jefa de consejería del edificio, Trinity Corrine Esparza, afirmó en 2017 que había visto a las tres celebridades juntas yendo al penthouse mientras Depp no se encontraba allí.



(Siga leyendo: ‘La Jesuu’ acusó a su exnovio, Breiner, de golpearla y robarla).

“Los vi subir y bajar por el ascensor una y otra vez (...) Cara subía y bajaba y luego Elon y Amber subían y bajaban”, señaló la funcionaria.



Otra persona quien declaró a favor de los argumentos del actor fue Josh Drew, el exesposo de una de las mejores amigas de Heard, Rocky Pennington, y vecino de la expareja. Drew expresó que evidenció que hubo una relación entre el magnate, la modelo y la actriz.

Las declaraciones de los involucrados

En 2019, una fuente allegada al empresario dueño de Tesla negó la implicación de Musk en el caso, diciendo que la historia había sido “una tontería, una telenovela”, por lo que él y el programador afirmaron que no volverían a hablar del tema.



Por su parte, ni Delevingne ni su mánager han decidido pronunciarse al respecto. Se creía que la modelo iba a ser llamada a juicio, pero debido a la pandemia y el cambio el orden del litigio no fue así.



Quien sí fue llamado a declarar fue el actor de ‘Spiderman’ James Franco, con quien también se presume que Heard le fue infiel a Depp.



Por otro lado, el actor ha pedido al juez que las conversaciones entre Musk y su exesposa sean tenidas en cuenta en el juicio como pruebas de la infidelidad.



(No deje de leer: Georgina Rodríguez: así era el cuarto que había preparado para sus mellizos).

Facebook Twitter Linkedin

El hombre más rico del mundo se ha visto afectado por la situación económica. Foto: JIM WATSON / AFP

El maquillaje que desmintió los argumentos de Heard

Recientemente, la abogada de la actriz afirmó en el tribunal que su cliente había usado maquillaje para cubrir las heridas y golpes que le había dejado su expareja en el rostro.



Para ello, la funcionaria mostró una paleta de correctores de la marca Milani, la cual serviría para neutralizar el color de los moretones.



Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Instagram, la marca desmintió los argumentos de la abogada.



Las agresiones habrían tenido lugar en el año 2016 y el producto salió a la venta hasta finales de 2017, por lo que sería imposible que hubiera usado la paleta para esas fechas.



Tendencias EL TIEMPO.

Más noticias

Yina Calderón responde a rumores de que quería golpear a Lina Tejeiro.

Catalina Maya, de MasterChef, revela problema de salud que sufrió.

Carlos Vargas: la razón por la que dejó de ser presentador de ‘La Red’.

Amber Heard: empresa desacredita su versión en juicio contra Johnny Depp.

Covid en China: compras de pánico y test masivos ante el repunte de casos.