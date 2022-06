Este miércoles se conoció el veredicto final del caso entre Johnny Depp y Amber Heard. El jurado falló a favor de Depp y determinó que su exesposa sí cometió difamación en su contra.



La Corte de Fairfax, Virginia, determinó que la actriz deberá pagar 15 millones de dólares a su exesposo, 10 millones por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos.



Depp demandó a su exesposa por 50 millones de dólares, más de 180 mil millones de pesos colombianos, luego de que Heard publicara en 2018 un artículo en el Washington Post en el que aseguró ser víctima de violencia doméstica.



Tras conocerse el fallo a su favor, el actor reaccionó desde Reino Unido, donde se encuentra actualmente. y emitió un comunicado:

"Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre.



Todo en un abrir y cerrar de ojos.



Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera.



Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado.



Mi decisión de continuar con este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales que enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial en mi vida, solo se tomó después de pensarlo mucho.



Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado.



Estoy, y he estado, abrumado por la efusión de amor y el colosal apoyo y amabilidad de todo el mundo. Espero que mi búsqueda de que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se han encontrado en mi situación, y que quienes los apoyan nunca se rindan. También espero que la posición ahora vuelva a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto dentro de los tribunales como en los medios de comunicación.



Deseo reconocer el noble trabajo del juez, los miembros del jurado, el personal del tribunal y los alguaciles que han sacrificado su propio tiempo para llegar a este punto, y a mi equipo legal diligente e inquebrantable que hizo un trabajo extraordinario para ayudarme a compartir la verdad.



Lo mejor está por venir y finalmente ha comenzado un nuevo capítulo.



Veritas numquam perit.



La verdad nunca perece".

