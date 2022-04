Tras tres días de encuentros en el juzgado por cargos de difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, se presentaron audios en los que se puede escuchar al actor de Piratas del Caribe atravesar un doloroso proceso de desintoxicación.



El audio se reprodujo a petición del abogado de Amber Heard, Ben Rottenborn, como evidencia para demostrar que el actor estaba bajo los efectos de las drogas durante un vuelo privado de Boston a Los Ángeles el 24 de mayo del 2014. Sin embargo, Depp negó que los audios fueran de este vuelo.



En el audio se puede escuchar al actor gemir de dolor mientras pasa por un proceso de desintoxicación por el consumo de opioides, un tipo de medicamentos que incluyen analgésicos fuertes.



Antes de que se reprodujera el audio el actor negó haber estado borracho durante el vuelo y que en cambio, estaba bajo los efectos de la Roxicodona, un tipo de oxicodona altamente adictiva, cuyo uso original es el tratamiento de dolores fuertes.



Después de escuchar el audio en donde se escucha al actor gemir con dolor repetidas veces, Depp afirmó "Suena como un animal herido y es mi voz”

Johnny Depp y Amber Heard

En el 2019 el actor Johnny Depp demandó a Amber Heard por US$50 millones acusándola de difamación por una columna que la actriz publicó en The Washington y que hablaba sobre la violencia intrafamiliar publicado en el 2018, en él se leía "hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, por lo que el equipo legal de Depp afirmó que, si bien no se mencionaba su nombre, el artículo tenía una "clara implicación de que el Sr. Depp es un abusador doméstico".



Por ello, Heard presentó una contrademanda por US$100 millones afirmando que el actor había comenzado una campaña difamatoria en contra de ella.



Johnny Depp, ya había perdido una demanda que había impuesto en 2018 contra el diario The Sun por un titular en el que lo tildaban como "golpeador de esposas", perdió el caso en 2020 porque el juez afirmó haber encontrado evidencia que probaba las agresiones físicas de Depp contra Heard.



Sin embargo, en el proceso que se ha desarrollado en las cortes, se ha dado la evidencia que Heard también golpeaba al actor, volviendo la relación una situación de mutua violencia.



Actualmente la demanda por difamación se encuentra en desarrollo en el estado de Virginia.

