El juicio por difamación entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard, acabó hace unas semanas. Sin embargo, fue tanto el foco mediático que tuvo, que aún siguen saliendo detalles a la luz.



Un miembro del jurado, que aclaró que quería mantenerse en el anonimato, reveló algo de lo que pasaba detrás de cámaras. El hombre, que habló con Just Jared, aseguró que nunca le creyeron a la actriz de ‘Aquaman’.



Entre sus revelaciones, dijo que Amber tenía una historia que no tenía mucho sentido para la mayoría. Agregó que en general, sus expresiones de sensibilidad no conmovieron a los miembros del tribunal.



“Gran parte de su historia no cuadraba… la mayoría del jurado sintió que ella era la agresora. El llanto, las expresiones faciales que tenía, la mirada fija en el jurado. Todos estábamos muy incómodos” explicó.



El hombre también se refirió a los cambios de humor de Amber, muchos de estos episodios fueron virales en redes sociales por parte de los fanáticos de Depp.



“Ella respondía una pregunta y estaba llorando y dos segundos después se ponía helada. Algunos de nosotros usamos la expresión ‘lágrimas de cocodrilo’”, señaló.



¿Qué pensaron del actor?

Sobre Johnny Depp, el jurado sostiene que se veía más sincero y que sus expresiones inspiraban mayor credibilidad.



“Gran parte del jurado sintió que lo que estaba diciendo, al final del día, era más creíble. Simplemente parecía un poco más real en términos de cómo respondía a las preguntas. Su estado emocional fue muy estable en todo momento” aseguró el hombre.



La conclusión del jurado parece ser que ambos estuvieron en una relación tóxica y abusiva. El hombre aseguró que según su percepción, ambos actores cometieron errores.



“Lo que creo que es cierto es que abusaban el uno del otro. No creo que eso los haga correctos o incorrectos, pero para llegar al nivel de lo que ella afirmaba, no había suficiente evidencia que realmente respaldara lo que estaba diciendo”.El juicio contó con la participación de siete jurados: cinco hombres y dos mujeres.

