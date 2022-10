Johnny Depp y Amber Heard vuelven a ser tendencia en los medios de comunicación al filtrarse unos documentos sobre el juicio que protagonizaron los dos artistas entre abril y junio pasado.



Según los hallazgos, los representantes del actor de 'Piratas del Caribe' intentaron relacionar una detención de Heard cuando era adolescente con la muerte de un amigo de ella.



Este hecho resaltó entre los más de seis mil documentos que se presentaron en el juicio. Se trata de un accidente automovilístico en el que Logan, un amigo de la actriz, perdió la vida.

Ante esta situación, los representantes legales de Heard objetaron y comentaron lo siguiente: “El señor Depp también interrogó a la señora Henríquez (la hermana de Amber Heard) sugiriendo que su hermana conducía el vehículo en el momento de la trágica muerte del amigo cercano a la señora Heard, Logan, cuando ambos eran adolescentes”, se lee en uno de los documentos que se filtraron.



Además, agregaron que “no había una pizca de evidencia que respaldara esta escandalosa acusación: la señora Heard no estaba ni cerca del condado en el que ocurrió el accidente en ese momento y quedó devastada cuando se le notificó” el hecho.

Lo que intentaron hacer los representantes de Depp era mostrar, de alguna manera, un comportamiento errático por parte de Heard. Por esta razón, quisieron relacionar este hecho con el accidente que tuvo la actriz en Texas cuando manejaba con un documento que presentaba irregularidades.



“Estas infracciones de tránsito ocurrieron cuando era menor, e incluso entonces, no son delitos graves ni delitos menores que involucren bajeza moral”, aseguró la defensa de la intérprete.



Este argumento al final no hizo parte del juicio de los actores. Vale la pena resaltar, que en este se determinó que Heard difamó a Johnny Depp, a quien le tiene que pagar más de 10 millones de dólares.

