Amber Heard testificó este lunes, día cuando se reanudó el juicio, que la demanda multimillonaria por difamación en su contra iniciada por su exesposo Johnny Depp es "tortura" y ella solo quiere que la deje en paz para seguir adelante.



La actriz de 36 años también dijo que decidió divorciarse de Johnny Depp en mayo de 2016 porque la violencia se había vuelto algo "normal" en él y le hacía temer por su vida.

"Tenía que dejarlo", dijo Heard. "Sabía que de no hacerlo no sobreviviría. Estaba tan asustada que creía que iba a terminar muy mal para mí", dijo la actriz.



Otra de las cosas que mencionó, tras la pausa de una semana, es que el actor supuestamente estaba teniendo alucinaciones en una época. Mencionó que al final de su matrimonio, "nunca estaba sobrio". “Él hablaba con personas que no estaban en la habitación. Fue aterrador”, aseguró.

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp ya lleva varias semanas. Foto: Steve Helber. AFP

La estrella de la franquicia "Piratas del Caribe" acusa a su exmujer de haber arruinado su reputación y su carrera al afirmar en un artículo publicado en 2018 por el Washington Post en el que ella, sin mencionar a Depp, se describió a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico".



El actor reclama 50 millones de dólares de reparación. Ella contraatacó pidiendo el doble al acusarlo de "violencia física desenfrenada y abuso".



La actriz afirma que el juicio la ha obligado a revivir "una y otra vez los más íntimos, penosos y profundamente humillantes asuntos y cosas personales a las que sobrevivió".



"Quiero seguir adelante y quiero que Johnny siga adelante", dijo Heard. "Solo quiero que él me deje en paz".



Solicitar el divorcio fue "lo más duro que jamás he tenido que hacer", añadió la estrella de "Aquaman" e insistió en que "fue muy duro porque amaba a Johnny demasiado".

Heard dijo que la misma semana que solicitó el divorcio también buscó una orden de restricción debido a que su exesposo le arrojó un teléfono celular a la cara, luego de una última discusión violenta en mayo de 2016.



También evocó varios episodios violentos ante el tribunal de Fairfax, en Virginia, entre ellos una crisis de celos durante una estancia en Francia. Según Heard, Depp no soportó que hubiese rodado una escena de sexo en una película y no le creyó cuando le dijo que se había usado un doble para la escena.Depp y Heard comenzaron a salir en 2011, antes de casarse en febrero de 2015. Su divorció se llevó a cabo a inicios de 2017.