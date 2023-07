El actor y músico Johnny Depp canceló un concierto en Budapest, Hungría, tras ser encontrado inconsciente en una habitación de hotel, según reportaron medios de comunicación de ese país.



(En otras noticias: ¿Johnny Depp, en crisis económica?: tuvo que pedir préstamo de 10 millones de dólares)



Allí se presentaría con la banda 'Hollywood Vampires'.

"Lo que oímos fue que Depp estaba sobreexcitado y que no podía ni siquiera salir del hotel. También oímos que habían llamado a un médico para ver si sucedió algo más grave", le dijo "una persona con informaciones sobre el caso" al tabloide húngaro Blikk.



Al parecer, según el mismo medio, Depp habría participado en una noche de fiestas.



(Consulte: Jamie Foxx habló de su enfermedad en un video: 'Fui al infierno y volví')

El evento estaba programado para el pasado 18 de julio en la capital de Hungría. Blikk informó que, una hora antes del concierto, se les dijo a los fanáticos que Depp se había enfermado y que el evento sería cancelado.

En un comunicado del 20 de julio, la banda informó sobre la cancelación de un nuevo show; esta vez, en Eslovaquia.



De acuerdo con el texto, publicado en la página web de la agrupación, la presentación no se llevó a cabo debido a que, al llegar al lugar, se dieron cuenta de que la construcción estaba incompleta y que, por ello, era inseguro para los artistas y para el público.



(También: Paula Arenas: 'Acompañar sus vidas con mi música es mi mayor premio')



Finalmente, la banda aclaró que esa cancelación no estaba relacionada con la de Budapest.



"Esta cancelación no está relacionada con la reciente cancelación en Budapest, pero podemos asegurarles que todos los miembros de la banda están sanos y salvos", escribieron.



Dos días después se presentaron en Polonia.

(Siga leyendo: 'Barbie' lideró la taquilla norteamericana en su esperado estreno)



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de EFE*