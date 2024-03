Johnny Depp fue acusado de abuso verbal: compañera de reparto, Lola Glaudini, contó el episodio

En los últimos años, el actor Johnny Depp ha sido protagonista de diferentes controversias, una de las más recordadas fue el juicio que tuvo con su expareja, Amber Heard, por difamación.

Ahora bien, el protagonista de ‘Piratas del Caribe’ vuelve a estar en el ojo del huracán, pues una de sus compañeras de reparto, casi 24 años después de trabajar con él, lo acusó de abusarla verbalmente cuando estaban en el set de la película ‘Blow’ (2001).

Se trata de la actriz Lola Glaudini, quien en el podcast ‘Poderosos Ángeles de la Verdad’ reveló que durante una escena en la que Depp tenía un monólogo, el director Ted Demme le dijo a ella y a otra actriz que comenzaran a reír cuando el actor dijera una palabra en particular.

Ella hizo caso, pero justo después de que Demme dijera corte, Depp se acercó a ella y, según su relato, comenzó a insultarla.

“Johnny Depp se acerca a mí, me mete el dedo en la cara, y yo estoy en bikini en el suelo, así, y él se acerca y me dice: '¿Quién carajo te crees que eres? Cállate la maldita boca. Estoy aquí, tratando de decir mis líneas, y tú estás afuera, concentrándote. Maldita idiota. Oh, ¿ahora no es tan gracioso? ¿Ahora puedes callarte la maldita boca? En el silencio que estás ahora, así es como te quedas'", afirmó.

Lola Glaudini shares story about time actor Johnny Depp verbally abused her on set. pic.twitter.com/sGxwpwxdIh — Kara McCoy (@glossyinferno) March 14, 2024

La actriz, de 52 años, aseguró que este era su primer día en el set, además comentó ‘Blow’ era su primera película de estudio y que se encontraba muy contenta de trabajar con el actor, pues siempre lo había admirado.

"Esta fue mi primera película de estudio, hasta entonces solo había hecho películas independientes. Y tengo a la estrella a la que he idolatrado, con quien estoy tan emocionada de trabajar, que me arañó en la cara", contó. "Lo único que tenía en la cabeza era: 'No llores, no llores, no llores'", agregó.

Glaudini comentó que el actor horas después se disculpó con ella, pero no sintió que en verdad lo lamentara: "Sabes que estoy haciendo ese acento de Boston, y realmente me está jodiendo", fue lo que le dijo el actor.

Como era de esperar este pedazo del podcast se ha vuelto viral en las redes sociales y varios fans de Depp lo han defendido al asegurar que no conocen la otra parte de la historia.

“¿Quién es ella? ¿Nunca había oído hablar de ella? ¿Por qué no habló hace años? Su historia no coincide con lo que miles de personas dijeron sobre él”; “Después de más de 20 años, ¿ha decidido hablar en contra de Johnny? ¿Dónde estaba ella antes de esto? ¿Quién es ella? ¿Cuánto le pagaron por decir estas palabras? Después de todo este tiempo, ¡cómo exactamente dice cada palabra! ¡Parece que leyó lo que tenía que decir hace un minuto!”, son algunos de los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

