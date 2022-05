Jennifer Grey, la protagonista de Dirty Dancing, dio recientemente una entrevista a un programa de televisión de ‘Extra TV’, donde habló de la situación por la que está atravesando su expareja, Johnny Depp, haciendo referencia al juicio contra Amber Heard.

Al comienzo de la entrevista describió a Depp como un hombre “divertido, dulce, encantador, raro, tan único”, pero no negó que su relación con él fue turbulenta.



Sin embargo, cuando le preguntaron si se sentía sorprendida por lo que ha escuchado de Depp durante las revelaciones que se han divulgado en medio del mediático juicio, la actriz comentó que no lo conoce, pues no ha hablado con él desde hace 30 años.



Con respecto a la relación entre Heard y Depp, habló de que era una situación que la entristecía mucho: “Son personas que se dañan y se siguen dañando mutuamente. Me rompe el corazón”.



Además, agregó que espera que el juicio termine pronto y sea lo mejor para ambos implicados.

(Siga leyendo: Amber Heard declara que Johnny Depp la pateó por celos a James Franco).

Sin embargo, ese no ha sido el único espacio donde la actriz ha hablado de su expareja, pues en el libro que sacó recientemente, ‘Out of the Corner’, donde refleja sus memorias, comentó que su relación con Depp no acabó de la mejor manera.



La pareja, Grey y Depp, se conoció en 1989 por medio del representante de la actriz, quien les organizó una cita a ciegas. En ese momento, ninguno de los dos actores tenía siquiera 30 años.



Dos semanas después de dicha cita, la pareja ya estaba comprometida. “Él era ridículamente hermoso, sorprendentemente abierto, divertido, extravagante y dulce”, comenta la actriz en su libro sobre esos primeros recuerdos que tiene con Depp.



Sin embargo, la calma duró poco por el comportamiento del actor, de acuerdo con Grey: “De repente empezó a meterse en problemas con regularidad: peleas en bares, encuentros con la policía”.

(‘Johnny Depp obligó a Amber Heard a tener sexo': psicóloga clínica).

Grey le echó la culpa de la actitud de Depp a la grabación de la serie de ‘Comando Especial’, donde el actor fue uno de los protagonistas por cuatro años y en la que, aparentemente, era muy infeliz.



Sin embargo, uno de los problemas que aparentemente más afectaron la relación fueron los celos de Depp. “A veces se ponía como un loco celoso y paranoico por lo que yo había hecho mientras él no estaba”, escribió la actriz.



Su relato suena bastante similar al que dio Heard durante el juicio, donde aseguró que Depp era una persona extremadamente celosa que varias veces reaccionaba violentamente.



Hasta el momento, el equipo de Depp no se ha pronunciado sobre estas acusaciones.

