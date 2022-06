El juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, en el que salió mayoritariamente victorioso el actor de 'Piratas del Caribe', dejó grandes consecuencias para la actriz a nivel económico y emocional.

Según reportó la agencia de medios 'AFP', Heard ha asegurado que este proceso ha sido lo más doloroso y difícil por lo que ha pasado. Pero, ahora se han dado a conocer rumores de que está en conversaciones para escribir un libro sobre su matrimonio.

Según reportó la revista angloparlante especializada en farándula 'OK!', una fuente cercana a la actriz reveló que ella está sumamente emocionada por emprender este nuevo proyecto, descrito por el medio como un texto "de venganza" que contaría "absolutamente todo" sobre su relación con Johnny.

"Amber considera que su carrera en Hollywood ha terminado. Ella ya está en conversaciones y está emocionada por esto", fueron las palabras de la fuente descrita como infiltrada por 'OK!'.



De acuerdo con 'The New York Post', el medio estadounidense consultó a los representantes de Heard al respecto del libro y estos no lo negaron, pero tampoco confirmaron la información.

Amber Heard en el juicio por difamación.. Foto: Brendan Smialowski. AFP

Recordemos que la intérprete de 'Mera' en 'Aquaman' y 'La Liga de la Justicia' fue derrotada por Depp en los juzgados y ahora está obligada a pagar 15 millones de dólares a su exesposo por difamación.

¿Volvería a los juzgados?: 'Depp y sus abogados leerán y escucharán todo lo que escriba y diga Heard'

Lo cierto es que escribir este libro podría conllevar problemas legales y civiles para ella, teniendo en cuenta que a causa del artículo que publicó en el diario 'The Washington Post' en 2018, en el que afirmó haber sido víctima de violencia doméstica por parte de una expareja (aunque no mencionó a Depp, los abogados alegaron que por inferencia había dañado la imagen del actor), ahora tiene que pagarle una millonada.

Facebook Twitter Linkedin

Tras acusarlo de violencia intrafamiliar, Amber Heard y Jonhy Depp se separaron a comienzos del 2016. La mujer aseguró que fue víctima de repetidos ataques físicos por parte del actor. Foto: EFE

“Depp y sus abogados leerán y escucharán todo lo que dice Heard (...) Si ella cruza la línea, lo cual es probable, no hay duda de que será golpeada con otra demanda por difamación y terminará de nuevo en la corte”, concluyó el autor Dror Bikel a la revista anteriormente mencionada.

Tendencias EL TIEMPO