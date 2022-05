Durante las últimas semanas, el litigio entre la expareja de actores Johnny Depp y Amber Heard ha sido de los temas más sonados en los medios. En la jornada pasada, se habló de las cuantiosas sumas de dinero que Depp ha dejado de recibir tras el escándalo por las acusaciones de Heard.

Las celebridades llegaron a los tribunales luego de que el actor tomara acciones legales en contra de su exesposa por difamación e injuria, debido a las declaraciones que hizo Heard sobre la presunta violencia que vivió durante su relación con Depp.



Durante el juicio, el protagonista de ‘El hombre manos de tijera’ ha hablado sobre los contratos que perdió por las acusaciones de Heard y los perjuicios económicos que esto le ha acarreado.



En días pasados, el ex manager de Depp, Jack Whigman, subió al estrado para dar detalles sobre cómo este escándalo ha afectado la vida laboral y económica del actor.



Antes de que las declaraciones de Heard tomaran fuerza, el intérprete era uno de los más cotizados en el mundo del cine, llegando a cobrar desde 20 hasta 100 millones de dólares por contrato (entre 81mil y 408 mil millones de pesos).



Whigman reveló que, tras el despido Disney, que le impidió grabar la última parte de ‘Piratas del Caribe’, el artista habría perdido un salario de 22.5 millones de dólares (cerca de 92 mil millones de pesos).



Adicionalmente, el exmanager informó que, antes de dichas acusaciones, el actor ganó alrededor de 21.5 millones de dólares (más de 87 millones de pesos) por películas como ‘Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindewald’ y ‘City of lies’, producidas en 2018.



Las pérdidas no solo abarcan los contratos con compañías cinematográficas, sino también con agencias de publicidad que usaban su nombre e imagen.



De esta forma, se calcula que el actor ha tenido perjuicios de aproximadamente 50 millones de dólares (más de 204 mil millones de pesos).

A pesar de las cuantiosas pérdidas, Depp manifestó públicamente que no volvería a trabajar con Disney aunque le ofrecieran 300 millones de dólares (más de un billón de pesos).

