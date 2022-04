En medio del juicio que Johnny Depp inició contra su exesposa Amber Heard por difamación, en el que le exige una cifra estimada a los 50 millones de dólares (187 mil millones de pesos), salieron a la luz algunos mensajes subidos de tono que el actor le envió a su enfermera.

El protagonista de 'Piratas del caribe' quedó envuelto en un nuevo escándalo tras conocerse los detalles del contenido de una conversación que tuvo con Debbie Lloyd, quien trabajaba con la pareja.



El litigio que está siendo televisado en los Estados Unidos durará varias semanas y comenzó a dejar fuertes impresiones en la gente.



Algunas de las revelaciones que se pudieron ver son las declaraciones sobre la adicción, la infancia y la forma en que el actor inició su vida en Hollywood. Además, hubo un pedido de disculpas por una serie de expresiones que utilizó en referencia a su exesposa en conversaciones privadas.



También se conoció un mensaje de texto a su enfermera, quien también fue interrogada en el juicio que se lleva a cabo por difamación en relación con el artículo de opinión de Heard en el Washington Post en 2018, donde afirmó que había sido víctima de violencia doméstica, mientras estaba en pareja con la celebridad.



(Lea también: Johnny Depp: ‘No he golpeado a una mujer en mi vida’).

Facebook Twitter Linkedin

Johnny Deep saliendo del juicio contra Amber Lead. Foto: Efe

Los mensajes de texto que mantuvo Depp con la enfermera fueron presentados como prueba en la causa.



Según se señala en uno de los chats, una de las conversaciones subidas de tono se originó como parte de un pedido de disculpas del actor hacia la enfermera, después de que él se negara a verla, o a cualquier otra persona de su entorno ese mismo día.



“Hola, cariño, lamento mucho lo de hoy. Pensé que eras Stephen a quien no quiero ver particularmente por su pérdida de lealtad y su pérdida de memoria”, indica parte del contenido del texto.



“Él ha intentado todo para fastidiarme, así como viajar con mi esposa. También irrumpe en mi maldita casa, como si fuera la maldita Grand Central Station”, agrega y sigue con el pedido de disculpas: “Lo siento mucho si te molesté”.



(Le recomendamos: La Segura: 'Me dicen que evalúe si me están haciendo brujería').

Facebook Twitter Linkedin

Johnny Deep saliendo de su audiencia contra Amber Lead. Foto: Efe

Al momento de leer el contenido del mensaje y en medio del litigio, Depp soltó una sonrisa entre dientes cuando se dieron a conocer textualmente sus palabras.



Al finalizar el chat, el actor no solo se disculpaba con la enfermera por su comportamiento, sino también le pedía medicación de manera inapropiada.



“Si quieres puedes darme un poco de morfina para ver si mi lengua y mi p(...) se tocan. Todo mi amor, J.”, indicaba el texto.



El actor nominado al Óscar en tres ocasiones esbozó una leve sonrisa al leer este textual, mientras Lloyd estaba frente a una pantalla siendo interrogada durante el cuarto día de litigio.



(Siga leyendo: El problema que atormentó por décadas a Jennifer Aniston).

Facebook Twitter Linkedin

Heard ha respondido con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra. Foto: Steve Helber. AFP

En estos días, el actor tuvo que profundizar en sus relaciones con su familia, principalmente con sus padres John Depp y Betty Sue Depp, quienes lo abandonaron cuando era adolescente y cómo esto influyó en su relación con su exesposa.



A lo largo de su testimonio, Lloyd afirmó que no recuerda ningún otro detalle en particular aparte de las “notas médicas” que había escrito mientras trataba a la entonces pareja.



En las notas escritas y las conversaciones que tenían, decían que “Depp recordaba un trauma emocional muy fuerte que le causó depresión y ansiedad”.



La especialista se emocionó mientras se leían las conversaciones entre ambos en la corte, sobre todo después de que se reveló una en la que el actor era extremadamente dulce y agradecido con ella por su trabajo.



"Voy a llorar”, alcanzó a decir. El día que se despidieron mantuvieron un último chat en el que él le dijo adiós de una manera muy afectiva.



“Cuidate mucho, cariño. Nunca voy a poder agradecerte lo que hiciste por mí. Desde el lado drogadicto y desde el corazón roto has sido mi salvadora, literalmente. Nos estaremos viendo, cariño. Te quiero mucho, pequeña Debbie, y también lo hace toda mi tripulación”, se despidió Depp.

Más noticias

Las sustancias creadas en 1938 y de las que es casi imposible escapar.

Mamá de Saruma sobre boda Valdiri: ‘Los hijos no son nuestra propiedad’.

Johnny Depp niega en juicio haberle pegado a Amber Heard.

Carolina Cruz responde a la polémica acerca de su supuesto novio.

Rihanna y A$ap Rocky siguen juntos.

La NACIÓN / Argentina

Grupo de Diarios de América (GDA)