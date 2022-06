Tras seis semanas de uno de los juicios más seguidos de los últimos años, Johnny Depp salió bien parado de sus problemas legales. El jurado de Virginia le dio la razón en la demanda por difamación que le impuso el actor a su ex esposa Amber Heard.



El actor quiso celebrar la victoria en una gran fiesta que incluyó comida, licor y un salón privado. Depp llevó a 20 de sus mejores amigos al restaurante hindú Varanasi, ubicado en Birmingham, Inglaterra.



Johnny, que se encontraba con su amigo Jeff Beck, pidió que cerraran el lugar para poder tener total intimidad solo con los suyos. Sin embargo, muchos fanáticos lo grabaron mientras entraba al restaurante.



De acuerdo con las declaraciones de algunos meseros, la cuenta fue de más de 60 mil dólares, más una jugosa propina que el actor le entregó a los trabajadores del lugar.



En sus redes sociales el restaurante publicó una serie de fotos de Johnny con amigos y otros empleados. El gerente del lugar, Mohammed Hussain, aseguró que la llegada de Johnny fue una sorpresa.



“La persona de la que más se habla en el planeta se unió a nosotros para cenar anoche! Tuvimos el mayor placer con la presencia de Johnny Depp y Jeff Beck”, aseguró el restaurante en una publicación de su página de Facebook.



En Instagram, los fanáticos que alcanzaron a ver y hablar con el actor publicaron el encuentro en el restaurante.



Esta no es la primera vez que se ve a Johnny celebrar tras los resultados del juicio. El día que se dio el veredicto final, Depp estuvo con sus amigos cenando y tomando cervezas en un pub de Newcastle. En esa ocasión los fanáticos lo reconocieron y le pidieron fotos y autógrafos.



¿Qué pasó con Amber Heard tras el juicio?

Tras conocerse la deliberación del jurado, la actriz de ‘Aquaman’ publicó un comunicado en sus redes sociales lamentando su derrota. Heard anunció también que se dedicará a pasar tiempo con su hija de menos de un año.



Amber todavía tiene pendiente el pago de la indemnización por más de 10 millones de dólares que le debe a su ex esposo. El equipo legal de la actriz ha declarado que Heard no tiene el dinero suficiente para pagar esa multa.



Aunque aún no se sabe cuál será el siguiente paso de Amber, se espera que su defensa ponga una apelación para pedir una rebaja del dinero o que llegue a un acuerdo monetario con Johnny Depp. Para esto, la actriz tiene hasta el 24 de junio para apelar el veredicto.

