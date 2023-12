'Vivía con el día a día': Johnatan Nieto, presentador de CityTv, fue vendedor informal

Johnatan Nieto es uno de los presentadores de televisión más queridos por los colombianos, su carisma frente a la cámara y sus constantes obras sociales lo han hecho acreedor de un gran cariño por parte de sus seguidores.



El presentador de City noticias de las 8 de la noche, estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma y recientemente reveló que tuvo algunas dificultades económicas para pagar su carrera.



Nieto es un cucuteño y se vio influenciado por su abuelo, quien también fue periodista y tenía su propia columna de opinión 'El diario de la frontera', en Cúcuta, según una entrevista realizada por 'El Nuevo Siglo'.



Luego de esta influencia de su familia, estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.



En diálogo con SíSePuedCast, Johnatan Nieto confesó que mientras se encontraba realizando sus estudios, tuvo que ser un vendedor informal para poder pagar su carrera.



La venta de Nieto comenzó con algunas agendas y ventiladores: "Yo quería conseguir dinero extra porque estaba muy alcanzado en la universidad. Vivía con el día a día y necesitaba algo de recursos y me fui a vender", dijo.



Pero su acento cucuteño fue un problema a la hora de vender, pues a muchos no les convencía, por lo que decidió hacer un breve cambio:



"Me hacía pasar por paisa, además. La gente me comía cuento de que era paisa. Cuando hablaba cucuteño nadie me compraba, pero cuando comencé a hablar paisa todo el mundo me compraba"



Su emprendimiento fue un éxito, tanto así que viajó a Cúcuta para vender los ventiladores y las agendas, pero muchos recriminaron a Nieto, pues no les gustaba que fuera un vendedor informal.



"Me acuerdo que un compañero me vio y me dijo: ‘Qué oso, a usted qué le está pasando, cómo está vendiendo agendas y ventiladores’. Lo recuerdo mucho porque yo decía ‘qué tiene, me estoy ganando la vida’", puntualizó.



Años después, Nieto viajó hasta Bogotá para buscar sus prácticas y las consiguió como reportero Jr. en CityTv canal que lo acogió años después como el presentador del horario premium.

