John Stamos reveló lo que dijeron las gemelas Olsen en el funeral de Bob Saget

El elenco de la icónica serie de los 80, 'Tres por Tres', ha sido objeto de numerosos reencuentros a lo largo de los años, pero siempre ha habido dos notables ausencias: las gemelas Ashley y Mary Kate Olsen.



A pesar de su reticencia pública a participar en eventos relacionados con la serie que las hizo famosas, recientemente se reveló que tuvieron un emotivo encuentro privado con sus antiguos compañeros de reparto durante el velatorio de Bob Saget, quien interpretó a Danny Tanner en la serie.

La noticia fue compartida por John Stamos, quien dio vida al carismático tío Jesse en la serie, durante una entrevista en 'The Howard Stern Show'. Stamos explicó por qué creía que las gemelas Olsen habían rechazado la oportunidad de unirse al spin-off de la serie, 'Fuller House'. Según él, al principio se sintió decepcionado, pensando que sería maravilloso tenerlas de regreso en la pantalla, pero luego comprendió que habían decidido centrarse en sus exitosas carreras en la industria de la moda, habiendo ganado dos prestigiosos premios CFDA.



Sin embargo, lo más destacado de la entrevista fue cuando Stamos compartió detalles de la emotiva reunión que tuvo lugar en el funeral de Bob Saget, quien falleció en enero del 2022. Según Stamos, las gemelas Olsen expresaron su amor y gratitud hacia sus antiguos compañeros de reparto, reconociendo la importancia de los años que compartieron juntos y los bellos recuerdos que compartían.



La foto de 2012 muestra a los protagonistas de la serie de televisión 'Full House' ('Tres por tres') . Foto: Facebook: John Stamos

'Tres por Tres' fue una serie que se emitió desde 1987 hasta 1995 en la cadena ABC y se centró en la historia de Danny Tanner, interpretado por Bob Saget, quien tras quedarse viudo, se veía obligado a criar a sus tres hijas con la ayuda de su mejor amigo Joey Gladstone y su cuñado Jesse Katsopolis, interpretados por Dave Coulier y John Stamos, respectivamente.



El encuentro privado de las gemelas Olsen con sus excompañeros de reparto demuestra que, a pesar de su ausencia en proyectos posteriores de la serie, siguen manteniendo un vínculo especial con la nostalgia y los recuerdos que compartieron durante su infancia en el set de 'Tres por Tres'. Actualmente, John Stamos se encuentra promocionando su libro de memorias, 'If You Would Have Told Me: A Memoir', en el que revela detalles inéditos de su carrera y vida personal.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Comercio, y contó con la revisión de la periodista y un editor.