John McAfee fue un controversial magnate e hizo su fortuna gracias a sus conocimientos en tecnología y programación. De hecho, fue pionero del software antivirus.

Sin embargo, desde 2009 empezó a sufrir varios problemas financieros y líos legales, el más conocido de ellos, la intervención de la policía de Belice a su empresa de antibióticos por sospechas de fabricación de drogas y las acusaciones de evasión fiscal.

El 23 de junio de 2021 el mundo conoció la noticia del fallecimiento del empresario, quien se encontraba a la espera de ser extraditado a Estados Unidos en una cárcel de España. Según las primeras versiones, McAfee se habría suicidado.

No obstante, en declaraciones recientes, la exnovia de John McAfee afirmó que el magnate fingió su muerte y está vivo. Así lo hizo saber en el reciente documental de Netflix: ‘Running With the Devil: The Wild World of John McAfee’.

Samantha Herrera, quien fue novia del programador, aseguró que el hombre la llamó semanas después de darse a conocer la noticia de muerte y le pidió que se reunieran.

“No sé si debo decirlo, pero dos semanas después de su muerte recibí una llamada desde Texas: ‘Soy yo, John. Le pagué a gente para que fingiera que estaba muerto, pero no estoy muerto'”, relató Herrera.

Frente a las declaraciones de la joven, el director del documental, Charlie Russell, considera falsas las afirmaciones de la mujer y cree que no ha superado su ruptura con McAfee.

“No puedo determinar si cree que es real o no. Ella es alguien que estaba muy enojada con John. Él les prometió una vida juntos… le ofreció un futuro realmente diferente, luego literalmente la abandonó en la frontera y creo que eso es muy doloroso para ella, algo que lleva años para superar”, expresó Russell en entrevista con ’Esquire’.

Por su parte, la viuda del millonario, Janice McAfee, descartó que su esposo se hubiera suicidado, pues ella habló con él poco antes de aparecer muerto en su celda y, según ella, no se escuchaba como una persona con intenciones suicidas.

"Sus últimas palabras para mí fueron: 'Te amo y te llamaré por la noche'. Esas palabras no son palabras de alguien que es suicida", expresó a medios españoles en junio de 2021.

Además, la mujer recordó los trinos de McAfee, en los que aseguraba que sería incapaz de quitarse la vida y acusaba a funcionarios estadounidenses de persecución.

