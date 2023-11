Exmilitar que agredió a vigilante en Facatativá había tenido más líos en el pasado

En las últimas horas se hizo viral un video en el que se observa a un exmilitar agrediendo al personal de vigilancia del conjunto residencial Heliconias de Facatativá.



Por estos hechos, los vecinos del sector salieron a manifestarse y, horas después, destruyeron los bienes de este hombre identificado como John Leo Rocha, quien tuvo que ser sacado con personal del Esmad del lugar.



Según las denuncias realizadas, el pasado 20 de noviembre amenazó a los vigilantes con un arma de fuego, lo que causó la reacción de toda la comunidad rechazando estos actos.



“El señor es una persona vengativa, agresiva, anda armado y toma represalias por todo. Por el simple hecho de que no le cambiaron un bombillo amenazó de muerte a una celadora aquí en el conjunto y esa fue la gota que derramó el vaso, porque no hay empresa de seguridad que quiera prestarnos el servicio”, relató en Noticias Caracol uno de los vecinos.



MILITAR EN RETIRO - PERTENECIENTE A GRUPO DE LA RESERVA ACTIVA QUE APOYA A POLITICOS DE LA OPOSICIÓN fue sacado del conjunto residencial donde vive en Facatativa por residentes del sector y vecinos por cometer actos violentos contra ellos. La última agresión quedó registrada. pic.twitter.com/8kbMwtsV1v — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 (@ruidiaz_ddhh) November 21, 2023

Los antecedentes del Cabo (r) John Leo Rocha

Pero esta no es la primera vez que este exmilitar se ve en un conflicto de estos, pues en 2019, John Leo Rocha fue capturado junto con otras cuatro personas luego de utilizar uniformes del Ejército para ingresar a la escuela de Comunicaciones Militares de Facatativá.



​De acuerdo con lo informado en su momento, este grupo de cuatro personas indicaron que habían sido invitados por un alto oficial de la institución y por un funcionario de la Secretaría de Educación para hacer parte del desfile de celebración de la fundación del municipio cundinamarqués.

Luego de no ser comprobada esta versión , la Fiscalía les imputó el delito utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la fuerza pública o de los organismos de seguridad del Estado, que implicaba una pena de 48 a 108 meses de prisión.

Pero este no fue el único caso en el que se vio involucrado. En 2011, el militar realizó disparos al aire y agredió verbalmente a los Policías en el Comando de Policía de Facatativá, donde se defendió diciendo que él no había matado a nadie.





“Yo no hice nada, ¿yo maté? No estoy haciendo nada, mi mayor. Estoy en un permiso, en una orden de la VII Brigada (...) Yo no estoy viendo que usted esté respaldando al Ejército Nacional, usted es respaldando a estos gran hp policías”, dijo en su momento.



