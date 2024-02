John Dalton: el científico que descubrió el mundo en otros colores

Además de destacarse en campos como la meteorología y las ciencias naturales, John Dalton es quien descubrió el daltonismo, una alteración de la visión que él mismo padecía.



Dalton nació en Inglaterra un 6 de septiembre de 1766 y también es reconocido por haber sido el creador de la teoría atómica moderna.



No obstante, muchos no conocían este dato y lo reconocen especialmente por haber descubierto un extraño problema que consiste en la incapacidad de ver ciertos colores, conocido como daltonismo.



Esta condición, de acuerdo con National Geographic, afecta al 8 % de los hombres y tan solo al 0,5 por ciento de la población femenina.

El científico nunca creyó que su visión era diferente a la del resto de las personas, solo se dio cuenta de esto cuando durante un otoño de 1792, al observar el color de un geranio en la noche, le pareció que esta misma en el día tenía un color diferente.



"Aunque no tenía dudas de que tal cambio de color sería igual a todos, solicité a algunos de mis amigos que observaran el fenómeno; sorprendiéndome que todos estaban de acuerdo en que el color no era sustancialmente diferente de lo que era a la luz del día, excepto en el caso de mi hermano, quien percibió el mismo cambio de color que yo", escribió Dalton en uno de sus reportes.



Este fue el inicio de una larga investigación, la cual le permitiría descubrir el porqué de esta condición.



Asimismo, en otra oportunidad, Dalton contó que en una ocasión quiso darle un regalo a su madre comprándole unas medias que él pensaba que eran azules, sin embargo, el color verdadero era el morado, un tono que no era apropiado para que una mujer lo portara en la época, por lo que la mujer le preguntó a su hijo por qué había escogido ese color.



Esta sería otra de las alertas que el científico encontró y que le llevaría a dedicarse a la investigación del fenómeno.

Para poder hacer una investigación concreta, Dalton se remitía a sus amigos y alumnos para que ellos fueran quienes le dijeran qué colores observaban en tal o cual elemento.



"Con respecto a los colores que eran blancos, amarillos o verdes, convine fácilmente que era el término apropiado. Sin embargo, azul, morado, rosa y carmesí me parecían bastante menos distinguibles, siendo, de acuerdo con mi idea, todos ellos similares al azul", aseguró en su momento.



De esta forma, se dedicaría a buscar a otras personas que sufrían del mismo problema, así que finalmente dio con una familia en la que todos los hijos hombres padecían de esta condición, percatándose de que tampoco eran conscientes de que veían los colores diferentes a las otras personas.



La larga investigación que emprendió Dalton, le permitió publicar una parte de su investigación denominada 'Hechos extraordinarios relacionados con la visión de los colores', en la cual se describía que las deficiencias en la percepción de los colores se debían a una anomalía en el humor vítreo, que es el líquido gelatinoso que mantiene la forma del globo ocular.



Esta fue la primera evidencia en la que se describía un tipo de ceguera que determinaba que algunas personas no podían ver ciertos colores.



No obstante, el científico no obtuvo el apoyo de sus colegas y para poder reafirmar sus teorías, le solicitó a su médico personal que una vez muriera se realizará un análisis exhaustivo de sus ojos.



Tras la muerte de Dalton, su médico, Joseph Ransome, cumplió el último deseo del científico y evaluó el globo ocular de este, no obstante encontró que el humor vítreo era igual de transparente al de otras personas, concluyendo que tal vez el problema de Dalton sería más bien en el nervio óptico.



Los globos oculares de Dalton se conservaron en un recipiente en The Manchester Literary & Philosophical Society y muchos años después, en 1995, según el portal en mención, un equipo de biólogos moleculares de la Universidad de Cambridge solicitó permiso para tomar una pequeña muestra de la retina del científico difunto para extraer y amplificar el ADN.



El resultado de la investigación determinó que los globos oculares Dalton no tenían fotorreceptores retinianos de color verde y que el científico sufría de un tipo de daltonismo llamado deuteranopia, que es una afección ocular en la que los conos de la retina, responsables de la recepción de luz con longitud de onda del color verde, no funcionaban.

