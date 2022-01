El actor y luchador profesional John Cena está en Bogotá, así lo dieron a conocer sus fans colombianos quienes lo encontraron en un restaurante de la capital y, por supuesto, no demoraron en tomarse fotos con él y subirlas a redes sociales.



De acuerdo con 'The Hollywood Reporter', el actor está en el país porque a finales de enero iniciará el rodaje de la comedia de acción 'Freelance', que protagonizará junto a la actriz Alison Brie.

"AGC Studios, dirigido por Stuart Ford, está detrás del proyecto, que cuenta con la producción de Steve Richards de Endurance Media, Renee Tab de Sentient y Christopher Tuffin", explica el medio.

¿De qué se trataría el filme? La producción contará la historia de un ex operador de las fuerzas espaciales que acepta proteger a una periodista que quiere entrevistar a un dictador, pero, en medio de la entrevista, se da un golpe militar. El curioso trío: la periodista, el personaje de Cena y el dictador escapan a una selva donde deben sobrevivir de sus perseguidores y los peligros que acechan el lugar, informa la reconocida revista estadounidense.



Cabe recordar que, en los últimos años, Colombia ha sido escenario de películas como 'Mile 22', 'American Made', 'Gemini Man', 'Los 33', entre otras.



Por lo pronto, varios internautas ya se encontraron con Cena, quien interpreta a 'Jakob Toretto' en 'Rápido y Furioso', por la zona T de Bogotá.



De acuerdo con los afortunados, el 'Peacemaker' destacó por su amabilidad, de hecho, se le ve sonriente y cómodo en las imágenes que se han difundido por las redes sociales.



Vea aquí algunas imágenes de John Cena en Bogotá.

ALOOOO ME ACABO DE ENCONTRAR A JOHN CENAAA EN BOGOTÁ HAJDNDKFMDMMF pic.twitter.com/ZUhucRnQkp — Daniela (@faniela_) January 15, 2022

John Cena, de 44 años, es un excelente actor con trayectoria en cine y televisión, pero también es reconocido por su carrera como luchador profesional de la World Wrestling Federation (WWE), con la cual firmó contrato en 2001. Desde entonces, ha sido cinco veces campeón de los Estados Unidos, cuatro veces campeón mundial y dos veces ganador del Royal Rumble.



Por otra parte, Cena también es cantante de rap con temas como 'Basic Thugonomics', 'Untouchables', 'The time is now', entre otros. Además, colaboró en el remix de la canción H-U-S-T-L-E junto a los raperos Murs, E-40 y Chingo Bling.



De momento, el artista no se ha pronunciado ni ha publicado nada en sus redes sociales con relación a su estadía en Bogotá.





