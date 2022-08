Laura Londoño, reconocida actriz de novela, se ha vuelto una de las artistas más reconocidas del medio televisivo nacional por su participación en ‘Café con aroma de mujer’, cinta que sigue estando entre las producciones más apetecidas por los colombianos en Netflix.



No obstante, se ha vuelto tendencias en las últimas horas por la picante charla que tuvo en el canal de YouTube de 'Diva Rebbeca', en el cual no escatimó en medir sus palabras y habló sin tapujos sobre algunas de las relaciones amorosas que había tenido a lo largo de su carrera actoral.

Entre ellas, el amorío que tuvo con Jhon Álex Toro, uno de los protagonistas de ‘Nuevo rico nuevo pobre’, y con quien tuvo un noviazgo de casi tres años; no obstante, todo parece indicar que el amor se acabó porque sus vidas tomaron caminos diferentes.



“Me llevaba veinte años ese señor. Nos conocimos haciendo una obra de teatro y yo quedé maravillada porque era muy buen actor, comprometido con el oficio, estudioso hasta morir. Para mí era puro aprendizaje. Quedé flechada. Fue una relación de tres años”, dijo en la entrevista.



Luego, comentó que se fue para Nueva York a terminar sus estudios actorales y el noviazgo cada vez empezó a desmoronarse. Por otro lado, sintió que se estaba perdiendo muchas cosas a causa de la relación a distancia que mantenía con Toro.



“¡Ustedes no se imaginan mis compañeros! Y yo pensando que tenía novio. ¡Ay no! ¿De verdad? Cuando terminé con él (Toro) disfruté delicioso”, comentó.



“Yo terminé esa relación y había un chico que me encantaba, se me quitó la bobada. Terminé esa relación un poco con sed”. agregó.



Hoy esta casada con Santiago Mora Bahamón, un reconocido cineasta egresado de la Fundación Universal de Cine de Argentina, y que ahora se desempeña como director en 'Gorgona Films', agencia audiovisual colombiana.



