La reconocida actriz Johanna Fadul se hizo un nombre en la televisión colombiana y latinoamericana cuando participó en la famosa serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, interpretando a la hija de la antagonista.



Ahora, la actriz ha llamado nuevamente la atención debido a que se sometió a un doloroso proceso estético en la ciudad de Cartagena para marcar su cuerpo.

Fadul, que también es creadora de contenido exclusivo, subió una serie de videos a sus historias de la cuenta de Instagram. La bogotana, de 37 años, aseguró que se sometió a ciertos procedimientos estéticos debido a que al estar cerca de los 40 años, su cuerpo de manera irremediable ha presentado algunos cambios propios de la etapa que vive físicamente.



Pese a que es una mujer disciplinada con el tema de la alimentación y el ejercicio, afirmó que hay cosas que no puede eliminar como la grasa y la celulitis, por lo que decidió pasar por el quirófano.



Fadul fue clara y directa en su cuenta de Instagram al comentar que no ocultaría que se sometió a un procedimiento estético, pues no cree que sean un tema tabú, sino que se hacen para que las mujeres se sientan bien y mejoren su autoestima.

La actriz compartió que se intervino los brazos, espalda, abdomen y piernas, y para que el resultado sea el esperado debe realizarse masajes de manera constante en las partes de su cuerpo que fueron modificadas.



“Aquí les comparto la parte del proceso, que es muy doloroso. Muchos que quieren operarse le tienen miedo a este tipo de procedimientos. Sinceramente, esto es un momentico para un resultado de toda la vida. Claro, si lo cuidas. Ya no como antes. Ahora son menos traumáticos”, esto fue lo que puso en la descripción del video en el que mostraba el proceso del postoperatorio.



Los seguidores de la actriz hicieron comentarios en los que le admiran su sinceridad y le agradecen por no ocultar lo que hace para mantener su imagen.

Estos son algunos de los comentarios que destacan la valentía de la actriz: “Lo que no se ve de un postoperatorio, súper que compartas que no todo es color de rosa”, “El único dolor que todas queremos sentir”, “Eres real. Muchas dicen que van al gimnasio cuando han pasado por procedimientos y venden otra cosa”.



El video tiene más de 161 mil ‘me gusta’ y más de cinco mil comentarios, entre los que no faltan las críticas, pues comentan que Fadul ya tenía un cuerpo envidiable.

