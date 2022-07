Desde que llegó a México, la bogotana Johana Fadul ha estado documentando en sus redes sociales todo el proceso de mudanza y adaptación a esta nueva cultura.



Aunque no especificaron el motivo del cambio, se sabe que los dos estarían buscando iniciar proyectos profesionales en el país centroamericano.



Sin embargo, no todo ha sido fácil y Fadul ha mostrado a sus seguidores algunos de los inconvenientes que han tenido en Ciudad de México. El último de estos le acarreó una multa por más de un millón de pesos colombianos.



Según contó la actriz, se encontraba paseando a sus dos perritas sin correa o arnés, como acostumbra a hacerlo, cuando una autoridad la increpó por llevar sueltas a los animales.



La mujer utilizó su cuenta de Instagram para contar su experiencia con el manejo de mascotas en este país. Fadul, indignada, escribió en redes sociales que consideraba a México como un país retrógrado y estancado en tiempos pasados.



“En muchos sectores de la ciudad se quedaron en la época de la esclavitud. Me aterra y no logro acostumbrarme a salir con mis perras SUELTAS CON CORREA. Yo desde bebés las enseñé a andar sin correa, ni collar, ni arnés ni nada que se le parezca y por salir con ellas dentro del condominio “sueltas” me clavaron una multa de 5000 Pesos mexicanos” expresó la colombiana.



Al final de la publicación, Fadul le recordó a sus más de seis millones de seguidores que está en un nuevo país y deberá adaptarse a las normas sociales y culturales del mismo. Sin embargo, algunos usuarios le llamaron la atención por el tono que usó en su mensaje.



“Conclusión 1. Adaptarse a las normas del país y 2. Eyyy señores mexicanos ya es hr de evolucionar y ser más abiertos con el trato a los animales” concluyó la bogotana.



Víctima de acoso callejero

Hace unos días, la actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’ contó a sus seguidores un mal momento que pasó. Se encontraba haciendo deporte cerca a su apartamento, cuando fue blanco de acoso sexual por parte de un hombre que le mostró sus partes íntimas.



"Lo tiene afuera y yo lo que hago es evitarlo y este me coge el codo. Claro, yo me solté y empecé a gritar como loca y justo en ese momento no había nadie, no pasó un carro, nada. Yo le dije hasta de qué se iba a morir y de ahí para abajo todo lo que ustedes se puedan imaginar" contó la actriz.



Johana Fadul aseguró que no pasó a mayores, pero que aún así quiso compartir su historia con aquellas personas que han vivido lo mismo.

