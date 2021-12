La actriz Johanna Fadul, conocida por participar en producciones como ‘Padres e hijos’ y ‘Sin senos sí hay paraíso’, respondió molesta a las personas que se burlaron de ella por cometer un error con las fechas de las novenas.



El pasado 15 de diciembre, la artista, quien cuenta con 6.1 millones de seguidores en Instagram, compartió lo emocionada que se encontraba por el inicio de las novenas, momento en que las familias colombianas se reúnen para compartir y esperar la llegada de la Navidad.

Sin embargo, durante sus historias cometió un error en la fecha, pues como su nombre lo indica, las novenas comienzan nueve días antes de la Nochebuena. Es decir, el 16 de diciembre y no el 15, como ella lo mencionó.



(Le puede interesar: Novena de Navidad: ¿qué significan algunas oraciones icónicas?).



La equivocación fue mínima. No obstante, varios de sus seguidores le avisaron del error.



El problema fue que otras personas usaron palabras fuera de tono, lo cual molestó a Fadul, quien no se quedó callada y respondió tanto a los buenos como a los malos comentarios.

La respuesta de Fadul

La artista agradeció a los seguidores que se tomaron el tiempo de explicarle de buena manera el error que había cometido.



Pero para los malos mensajes, la mujer no limitó sus palabras y demostró lo enojada que se encontraba tras recibir los insultos.



“Los que tienen que responder con groserías e insultos, pueden meterse…y listo. Por personas así es que este mundo va de culo pa’l estanco”, escribió en las historias de Instagram.



(Siga leyendo: Los famosos colombianos que han sido víctimas de robo).



Además, añadió que le molestaba la cobardía de las personas que realizaban este tipo de actos y los llamó “morrongos y solapados”.



“Va uno y se los encuentra en la calle y no son capaces de decir lo mismo en la cara. Se escudan en la pantalla de un celular”, afirmó la artista bastante enojada.

Más noticias

Luly Bossa denuncia incumplimiento de su EPS: '¡Respeten la vida!’

El duro reclamo de 'La Liendra' a famosos que graban con Yanfry

Vicente Fernández: la millonaria suma que cobraba por un concierto

Perrito destroza 1.4 millones de pesos de su dueña y la deja 'sin Navidad'

Carolina Cruz sobre asesinato de Mauricio Leal: 'siempre lo supe'

Tendencias EL TIEMPO