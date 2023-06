Varios actores colombianos, además de trasladarse para vivir en otros países, en donde tal vez tienen más oportunidades laborales, han decidido incursionar en otras alternativas para adquirir más recursos.



El medio artístico muchas veces no es constante y pueden existir largos periodos de tiempo en los cuales no consiguen contratos.



Es por eso que la conocida actriz Johanna Fadul reveló en una entrevista que ella y su equipo están trabajando en un portal web que subirá contenido exclusivo, al cual solo se podrá acceder por medio de un pago.

Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

El material será “sugestivo y sensual”, según la propia Johanna, quien manifestó en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, que esta es una alternativa que le traerá algunos ingresos económicos extra.



"El trabajo en televisión es bastante inestable (...) Terminas un proyecto y es volver a arrancar de ceros, volver a hacer casting, el mismo protocolo de la primera vez va a ser siempre igual (...), expresó Johanna, con respecto a la labor actoral.



(Le puede interesar: Sofía Vergara publicó una foto sin maquillaje en redes: parece de 30)

No se tratará de un perfil en la plataforma ‘Only Fans’: “Decidimos crear mi contenido exclusivo para la gente que lo quiera ver, cosas que no van a estar en mis redes sociales", expresó Fadul.



(Lea más: Mhoni Vidente hizo predicción de salud de Alejandro Sanz: ‘Lo tienen que cuidar mucho’)



"Decidimos crear una página web única y exclusivamente para ese contenido (...) Es mi página personal donde voy a montar lo que yo quiero compartir con la gente que decida estar en esta comunidad”, lo que quiero mostrar es porque me siento segura de mostrarlo”, enfatizó la actriz.



Actualmente, Johanna reside en México junto a su esposo el también actor JuanSe Quintero.

Detrás de cámaras con Johanna Fadul

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La vez cuando James Cameron quedó atrapado en un submarino en el Titanic por 16 horas

Conozca los políticos colombianos que son influyentes en la comunidad LGBTIQ+

Indignación por hijastro de desaparecido en submarino: feliz en concierto de Blink 182