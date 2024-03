Johana Bahamón contó cómo llegó a trabajar con la población privada de la libertad

La actriz Johana Bahamón es reconocida por telenovelas como ‘Amores Cruzados’ y ‘Cómplices’. Además, se destaca por su apoyo a las personas privadas de la libertad que buscan nuevas oportunidades para hacer su vida desde cero.



(Lea también: Johana Bahamón llevó concierto y visita de Papá Noel a las cárceles de Cali y Bogotá).



La caleña creó la Fundación Acción Interna, que tiene como objetivo dignificar y mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia. Es promotora de la Ley de Segundas Oportunidades que establece incentivos económicos para fortalecer el acceso a un empleo y la formación para las personas que salen de la cárcel, de acuerdo con la página web de la entidad.

El camino de Johana Bahamón

En el mes de la Virgen de las Mercedes, se suele realizar un reinado de belleza dentro de las cárceles, evento al que Bahamón fue invitada como jurado en el 2012, ya que en ese entonces la telenovela ‘Tres milagros’ estaba en furor y la actriz realizaba el personaje de una mujer que visitaba las prisiones sin prejuicios, según ‘BBC’.



(Siga leyendo: Johana Bahamón logra que se dicten programas de Harvard y MIT en cárceles).

En una entrevista para ‘Claro Oscuro’ de ‘El Espectador’, la activista relató cómo fue ese primer encuentro con una de las personas que se encontraban en esa celda, y quién logró cambiar su vida y la perspectiva que tenía de los reclusos.



“Ese día le pregunté a la primera mujer que me encontré por qué estaba en la cárcel y me respondió que había matado a su marido porque lo había encontrado violando a su hijo de tres años”.



(De interés: Privadas de la libertad presentarán nueva colección de ropa en ferias de diseño).

“Mi hijo Simón Cabas, en ese momento, tenía tres años (...). Sentí un agradecimiento hacia la vida que no me hubiera tocado un esposo como el de ella, porque muy seguramente yo hubiera estado en su situación. Esa historia generó empatía en mí”, contó Johana Bahamón.



La actriz explicó que esas historias son las que la motivan a seguir trabajando en su fundación, puesto que le dan “fortaleza para superar los obstáculos, los problemas y lo que va pasando en el día a día de este trabajo que no es fácil”.



“A mí la cárcel me liberó. Yo me siento libre en una cárcel (...). Muchas de las personas que estamos fuera de la cárcel vivimos más encarceladas mentalmente, que las mismas personas que están privadas de la libertad. Vivimos con barreras mentales que nosotros mismos nos ponemos o nos pone la sociedad”, reflexionó la activista.

Filbo: Segundas oportunidades, historias de libertad: Johana Bahamón | El Tiempo



Más noticias en EL TIEMPO

Karol G dio concierto a mujeres de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá

El emotivo reencuentro entre Johana Bahamón y su ‘hija’ Evelyn

¡Libre! El reencuentro de la mamá y la niña que cuidó Johana Bahamón

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO