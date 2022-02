Joe Rogan es uno de los presentadores de podcast más influyentes y mejor pagados del mundo. Su podcast “The Joe Rogan Experience” fue el más popular de Spotify a nivel mundial en 2021, según el medio ‘Variety’.



Este sábado, 5 de febrero, publicó una disculpa en su página de Instagram después de que se hiciera una compilación del presentador usando la palabra ‘nigger’, la cual es un término despectivo para las personas de tez oscura.

En la compilación , Rogan utiliza la palabra con ‘n’ más de 20 veces en diferentes episodios. El estadounidense dijo en sus disculpas que es “lo más lamentable y vergonzoso” que ha tenido que hacer públicamente.



“Sé que, para la mayoría de las personas, no hay contexto en el que a una persona blanca se le permita decir eso”, dijo. "Ahora, no lo he dicho en años", agregó Rogan.



"Durante mucho tiempo mencioné esa palabra como si apareciera en una conversación", dijo Rogan. Según él, no utilizaba la palabra para referirse a alguien, solo la incluía en sus conversaciones, como una especie de 'muletilla'. “Pensé que mientras estuviera en contexto, la gente entendería lo que estaba haciendo", añadió.

Además, comentó que no hay forma de revertir las palabras que dijo y espera que este sea un momento de enseñanza. También aseguró que “no es racista” y acepta que se equivocó en esta situación.



En su publicación también se disculpa por comparar un vecindario negro con una película de ‘El planeta de los simios’. “Ciertamente nunca querría ofender a alguien por entretenimiento con algo tan estúpido como el racismo”, agregó.



Esta situación ha puesto bajo presión a Spotify, uno de los servicios de música y podcast más grande del mundo, el cual es el único distribuidor del programa de Rogan.

Aunque, todavía no han comentado qué medidas tomarán. Una persona familiarizada con el asunto le dijo a CNN Business que ya le han comentado al equipo de Rogan las preocupaciones que tienen por su podcast.



Según el sitio de seguimiento ‘jremissing.com’, el viernes, 4 de febrero, Spotify había eliminado más de 70 episodios del programa de Rogan. Además, él, como parte de su disculpa, decidió quitar ciertos episodios.

