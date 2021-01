La historia familiar detrás de la Biblia con la que se juramentó Biden

Durante su juramentación como el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden posó su mano sobre una Biblia que llamó la atención por su gran tamaño.



(Le recomendamos: Con memes despiden a Donald Trump de la presidencia de EE. UU.).

El libro ha estado presente en familia del mandatario desde hace más de un siglo lo ha acompañado en varios momentos importantes.

La historia

Según le contó el propio Biden a Stephen Colbert, en ‘The late show’, la Biblia, que tiene una gran cruz celta en su portada, ha estado en su familia desde 1893 y él, puntualmente, la ha usado desde 1973: con ella se juramentó como senador y vicepresidente, antes de hacerlo como presidente.



Además, su hijo, Beau Biden, también también la hizo cuando asumió el cargo de procurador general del estado de Delaware.



(Tal vez le interese: Greta Thunberg volvió a ‘sacarse la espina’ y le envió mensaje a Trump).



“Todas las fechas importantes están ahí. Cada vez que la usamos, lo registramos en ella”, dijo en la entrevista.



Así las cosas, muy seguramente, el 20 de enero del 2021 también se anotará en las hojas de la Biblia.

¿Por qué usar una biblia?

Seth A. Perry, profesor asociado de religión en la Universidad de Princeton y autor de ‘Bible culture and authority in the early United States’, dijo que “la Biblia elegida por los presidentes para la ceremonia de juramento suele transmitir un mensaje simbólico al pueblo”, informó ‘The New York Times’.

Tener una imagen sagrada asociada con la juramentación es bastante coherente y da fuerzas a la idea de que se entra en una relación muy profunda FACEBOOK

TWITTER

Ese mismo medio aseveró que la tradición de posesionarse con una Biblia (o cualquier libro que prefieran, sin ser obligación hacerlo) empezó con George Washington, el presidente número 1 de Estados Unidos y quien usó en su investidura la Biblia de la Logia Masónica de San Juan Número 1.



“Tener una imagen sagrada asociada con la juramentación es bastante coherente y da fuerzas a la idea de que se entra en una relación muy profunda”, dijo Claire Jerry, curadora de historia política en el Museo Nacional de Historia Americana, según ‘The New York Times’.



(Siga leyendo: Sin mencionar a Biden, Trump publicó su discurso de despedida).



Joe Biden es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, el primero fue John F. Kennedy.



Tendencias EL TIEMPO