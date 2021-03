Así fue la trágica muerte de Tania, la hija  de Joe Arroyo

El 31 de octubre del 2001 falleció en Cartagena Tania Arroyo Martelo, hija del primer matrimonio del cantante Joe Arroyo con Adela Martelo. Murió a la edad de 26 años, víctima de una afección cardiovascular.



(Lea también: ‘De niño corría detrás del carro de Joe Arroyo’).

Tania, que se había graduado como psicóloga, padeció durante siete meses de una deficiencia respiratoria en un pulmón.



"Este problema desencadenó la atrofia vascular que le provocó la muerte en el hospital de Bocagrande", anunció en 2001 a los medios de comunicación Luis Eduardo Ojeda, manager y presentador de la entonces orquesta del músico fallecido el 26 de julio de 2011, a los 55 años.



Ese día Joe Arroyo fue avisado a las 8:30 de la noche sobre el estado crítico en el que había caído su hija primogénita.



En ese momento estaba en Barranquilla, sin embargo, se desplazó de inmediato a Cartagena, y cuando llegó al hospital, a las 9:45 de la noche, los médicos le informaron que la joven acababa de morir.



"Joe está postrado de dolor. Hasta ayer no se había recuperado de esa aflicción", agregó para ese entonces el manager Ojeda a las puertas de la funeraria Lordouy, donde se cumplieron las honras fúnebres.



(Le puede interesar: Cuatro colombianos en lista Billboard del 'Mes de la historia negra').

Tania - Joe Arroyo Tania - Joe Arroyo

La canción del cantautor que lleva el nombre de su hija y cuyo lanzamiento ocurrió a mediados de 1974, cuando recién acababa de nacer, fue y permanece siendo uno de los clásicos de la salsa nacional, y uno de los éxitos internacionales de la banda musical colombiana de Fruko y sus Tesos.



Sin embargo, el tema que hace parte del famoso acetato de larga duración titulado ‘El caminante, Fruko el bueno’, no fue compuesta para Tania.



El mismo Álvaro José Arroyo ha asegurado que su primogénita no fue la fuente de inspiración para la canción, sino que la hizo mucho antes de que ella naciera, en la época en la Joe andaba con el maestro Rubén Darío Salcedo, en Sincelejo.



“Escribí el tema y le puse el nombre porque me vino de la inspiración. Muchos creyeron y aún creen que es una canción que le compuse a mi hija mayor con Adela, a la que bauticé con el nombre de Tania. Eso no es así. Si la gente le pone cuidado a la letra podrá comprobar que un padre jamás le dirá a su hija que la quiere besar, que la quiere chupar. Tania ni siquiera estaba en proyectos de nacer cuando escribí la canción”, le dijo en 2011 a ‘El Heraldo’, un mes antes de morir en la Clínica La Asunción, de Barranquilla.



(Siga leyendo: El Joe Arroyo y su gran legado se oye hoy en siete voces).



Tendencias EL TIEMPO