Covid: Sabina criticó a Bosé y Bunbury por teorías conspirativas

El cantautor Joaquín Sabina (71 años) se fue lanza en ristre contra los también músicos Miguel Bosé (64) y Enrique Bunbury (53). ¿La razón? Estos últimos han defendido teorías conspirativas sobre el nuevo coronavirus sin ningún tipo de fundamento científico.



Sabina expresó su desacuerdo con sus colegas españoles en una entrevista para ‘Esquire’ a la que también fue invitado el cantante Leiva.



La publicación les preguntó a los artistas qué opinaban de las controvertidas posiciones de Bosé y Bunbury.



Leiva se limitó a asegurar que prefería “escuchar a los científicos", pero que sobre la aplicación de la vacuna "no pretendía ser un conejillo de indias", una posición sobre la que reculó una vez salió la entrevista.



"Yo sí me voy a poner la vacuna en cuanto la distribuyan”, dijo Leiva en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Sabina, por su parte, dio una candente respuesta que, a diferencia de Leiva, no ha echado para atrás.



“Siempre ha habido sectas extremas y excesivas, y esta es una contemporánea. Es una secta”, dijo el cantautor, reconocido por temas como ‘19 días y 500 noches’.

Lo que había dicho Bunbury

Bunbury es conocido por temas como 'Parecemos tontos' y 'Aunque no sea conmigo'. Foto: Instagram: @bunburyoficial

Reconocido por ser el vocalista de la extinta banda de rock Héroes del Silencio, Bunbury ha sido crítico con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Bill Gates, el cofundador de Microsoft y quien se ha convertido en una de las voces más importantes durante la pandemia.

En una entrevista con ‘GQ México’, Bunbury se refirió a la noticia falsa de que se querían introducir vacunas con tecnología para controlar a la población.



Si bien no declaró (ni negó) su apoyo a esa tesis sí opinó que “la situación actual se dio con la finalidad de crear pánico y generar una necesidad”.



Lo que había dicho Bosé

El cantante español perdió a su madre el pasado 23 de marzo a causa, presuntamente, del covid-19. Foto: AFP

Se ha convertido en uno de los rostros más asociados a las teorías negacionistas del covid-19, es decir, ideas que cuestionan la gravedad de la enfermedad y su origen.



En junio, por ejemplo, se refirió al coronavirus en su cuenta de Twitter como “la gran mentira de los gobiernos, el de España incluido”.

“Una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades (...) Solo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza Bill Gates - España”, dijo en un hilo de Twitter el cantante de ‘Amante bandido’, ‘Te amaré’ y ‘Si tu no vuelves’.



Bosé cerró sus redes sociales en septiembre tras recibir una lluvia de críticas.



