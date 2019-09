Joaquin Phoenix y los actores de la película 'Guasón'

DC Entertaiment - Warner Bros

Joaquín Phoenix es un actor estadounidense que nació en San Juan, Puerto Rico. En su carrera artística ha hecho parte de producciones como 'Two Lovers'(2008), 'Irrational Man' (2015) y 'The sisters and Brothers' (2018). Durante su trayectoria en el mundo del séptimo arte, el actor ha obtenido premios por sus diferentes papeles,ha estado nominado 3 veces en los premios Óscar y ha ganado un Globo de Oro, un Grammy y obtuvo el premio mejor actor en el Festival de Cannes , en Francia. Phoenix será el actor que interpretará al 'Joker', villano de Batman, en la película dirigida por Todd Phillips, 'Joker'. Cabe resaltar que el trailer de la película fue transmitido en el festival de cine de Venecia, donde tuvo gran éxito y donde los actores fueron aplaudidos por ocho minutos.